Νέο κύμα καύσωνα, το οποίο ονομάσθηκε «Χάροντας» αναμένεται να πλήξει την Ιταλία, από το σαββατοκύριακο μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο. Το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα αγγίξει τους 40 βαθμούς στις κεντρικές και νότιες περιφέρειες της χώρας, ενώ τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδα, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς, κυρίως στην Κάτω Ιταλία.

Στις πόλεις στις οποίες οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, με σημαντικό ποσοστό υγρασίας, συμπεριλαμβάνονται το Μιλάνο, η Μπολώνια, η Ρώμη και η Κατάνη με τον Ακράγαντα, στο νησί της Σικελίας. Τις νυχτερινές ώρες, σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας, το θερμόμετρο δεν θα κατέβει κάτω από τους 20 βαθμούς.

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να αλλάξουν βαθμιαία, με σειρά βροχοπτώσεων, κυρίως στη βόρεια Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.