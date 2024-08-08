Νταγκεστάν: Ρωσίδα πρωταθλήτρια στο σκάκι επιχείρησε να δολοφονήσει αντίπαλό της – Βίντεο

Μια Ρωσίδα πρωταθλήτρια σκακιού συνελήφθη αφού φέρεται να άλειψε με θανατηφόρο δηλητήριο τα πιόνια του αντιπάλου του πριν από έναν αγώνα.



Τα πλάνα από κάμερα ασφαλείας από τον χώρο του τουρνουά στο Νταγκεστάν φέρεται να δείχνουν τη στιγμή που η Αμίνα Αμπαράκοβα πλησιάζει το τραπέζι και αλείφει μια τοξική ουσία πάνω από το ταμπλό της αντιπάλου της.



Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, δικαιολόγησε την πράξη της ως εκδίκηση μετά από «προσωπική προσβολή».



