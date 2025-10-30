Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Νέος «πονοκέφαλος» για τη βρετανική κυβέρνηση μετά την παραδοχή της υπουργού οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, ότι «ακούσια» παραβίασε τους κανονισμούς στέγασης ενοικιάζοντας το σπίτι της στο νότιο Λονδίνο χωρίς την ειδική άδεια ύψους £945 που απαιτείται από τον δήμο.

Η Ριβς ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τους αξιωματούχους δεοντολογίας του κοινοβουλίου για το λάθος, το οποίο αποκάλυψε αρχικά η Daily Mail.

Η υπουργός οικονομικών μετακόμισε στην επίσημη κατοικία στον αριθμό 11 της Ντάουνινγκ Στριτ πέρυσι, μετά την εκλογική νίκη του κόμματός της, και προχώρησε στην ενοικίαση του σπιτιού της στην περιοχή Southwark του Λονδίνου. Ωστόσο, οι κανονισμοί του συγκεκριμένου δήμου απαιτούν από τους ιδιοκτήτες σε συγκεκριμένες ζώνες να προμηθευτούν μια ειδική άδεια ύψους 945 λιρών, προτού ενοικιάσουν το ακίνητό τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail και το BBC, το τεσσάρων υπνοδωματίων σπίτι είχε διαφημιστεί προς ενοικίαση πέρυσι έναντι 3.200 λιρών τον μήνα. Η Ρέιτσελ Ριβς δηλώνει κανονικά τα εισοδήματα από ενοίκια στα κοινοβουλευτικά της μητρώα από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Εκπρόσωπος της υπουργού δήλωσε ότι η διαδικασία ενοικίασης ανατέθηκε σε μεσιτικό γραφείο και πως, αν και η υπουργός όφειλε να γνωρίζει τη νομοθεσία, το γραφείο δεν την ενημέρωσε για αυτή τη συγκεκριμένη υποχρέωση. «Δεν είχε ενημερωθεί για την απαίτηση αδειοδότησης, αλλά μόλις τέθηκε υπόψη της, ανέλαβε άμεση δράση και έκανε αίτηση για την άδεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι «επρόκειτο για ένα ακούσιο λάθος και, με πνεύμα διαφάνειας, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα και τον κοινοβουλευτικό επίτροπο για θέματα δεοντολογίας».

Η αποκάλυψη προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, ζήτησε την έναρξη «πλήρους έρευνας». Γράφοντας στο X, υπενθύμισε μια παλαιότερη δήλωση του ίδιου του Στάρμερ ότι «όσοι παραβιάζουν τον νόμο δεν μπορούν να είναι νομοθέτες», προσθέτοντας: «Αν, όπως φαίνεται, η υπουργός οικονομικών παραβίασε τον νόμο, τότε (ο Στάρμερ) θα πρέπει να δείξει ότι έχει το σθένος να δράσει».

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Ντέιζι Κούπερ, δήλωσε: «Μόλις λίγες εβδομάδες πριν τον προϋπολογισμό, αυτό το περιστατικό κινδυνεύει να υπονομεύσει σοβαρά την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και την ικανότητά της να επικεντρωθεί στα επείγοντα ζητήματα που έχει μπροστά της.»

Παρόλα αυτά, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έσπευσε να κλείσει το θέμα, παρέχοντας πλήρη κάλυψη στην υπουργό του. Σε επιστολή του προς την Ριβς, ο Στάρμερ ανέφερε ότι συναντήθηκε μαζί της και συμβουλεύτηκε τον ανεξάρτητο σύμβουλό του για τα υπουργικά πρότυπα. Όπως έγραψε στην επιστολή του ο πρωθυπουργός, «λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες ενέργειές σας για τη διόρθωση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της συγγνώμης σας περαιτέρω έρευνα δεν είναι αναγκαία. Είμαι ικανοποιημένος ότι το θέμα μπορεί να θεωρηθεί λήξαν μετά τη συγγνώμη σας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.