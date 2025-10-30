Απίστευτες φρικαλεότητες και σφαγές αμάχων γίνονται τις τελευταίες ημέρες στο Σουδάν, μετά την κατάληψη της πόλη Ελ Φάσερ (στο δυτικό τμήμα της χώρας) την Κυριακή από τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, RSF).

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι ΔΤΥ του στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό κατέλαβαν την Κυριακή την Ελ Φάσερ, την τελευταία από τις πέντε πρωτεύουσες των επαρχιών του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, η οποία ήταν ακόμη υπό τον έλεγχο του στρατού.

Οι Κοινές Δυνάμεις, σύμμαχοι του στρατού, κατηγόρησαν τις ΔΤΥ ότι εκτέλεσαν «περισσότερους από 2.000 άοπλους αμάχους» μόνο την Κυριακή και τη Δευτέρα, «στην πλειονότητα γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους».

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι υπάρχουν βίντεο που δείχνουν «δεκάδες άοπλους άνδρες να πυροβολούνται ή να κείτονται νεκροί, περιτριγυρισμένοι από μαχητές των ΔΤΥ».

Νοσοκόμος που δραπέτευσε από το νοσοκομείο της Ελ Φασέρ μετά την επίθεση της Κυριακής δήλωσε στον Guardian ότι οι μαχητές των ΔΥΤ άνοιξαν πυρ εναντίον των ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ. «Δραπετεύσαμε από μια άλλη πύλη, αλλά με χτύπησαν στο κεφάλι με ένα τουφέκι», περιέγραψε.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε το 2023 ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς και τον στρατό, έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων και έχει βυθίσει τη χώρα σε αυτό που ΟΗΕ αποκαλεί «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν πλέον το σύνολο του Νταρφούρ, μια τεράστια περιοχή που καλύπτει το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του Σουδάν.

Οι ΔΤΥ εγκατέστησαν στο Νταρφούρ μια παράλληλη διοίκηση, ενώ ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι σφαγές στην Ελ Φάσερ φαίνονται από το διάστημα

Λόγω της κατάστασης στην περιοχή, ο συνολικός αριθμός των νεκρών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί άμεσα.

Ωστόσο, σοκαριστικές δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την πτώση της Ελ Φάσερ έδειξαν σαφή στοιχεία μαζικών εκτελέσεων, με σωρούς από πτώματα και λίμνες αίματος στους δρόμους και στα περιχωρα της πόλης.

Σε άλλα βίντεο από τις φρικαλεότητες των παραστρατιωτικών στο Σουδάν που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, φαίνονται άοπλοι πολίτες που προσπαθούν να διαφύγουν να κυνηγιούνται, να τρομοκρατούνται , να εξευτελίζονται και στο τέλος να εκτελούνται.

Ανάμεσα σε όσους εμφανίζονται στα πλάνα είναι παιδιά, κάποια μόλις στην εφηβεία, κουβαλώντας τουφέκια και φωνάζοντας με το ίδιο μίσος όπως οι άντρες δίπλα τους.

«Συγνώμη, θέλουμε ειρήνη»

Αφού οι εικόνες φρίκης έκαναν τον γύρο του κόσμου, ο αρχηγός των Σουδανών παραστρατιωτικών, στρατηγός Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε ότι επιθυμεί «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι του στο Telegram, από αδιευκρίνιστη τοποθεσία, ο Νταγκλο είπε ότι «η απελευθέρωση της Ελ Φάσερ είναι μια ευκαιρία για την ενότητα του Σουδάν και εμείς λέμε: ενότητα στο Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

«Ζητάμε συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελ Φάσερ για την καταστροφή που τους συνέβη αλλά (…) ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», υποστήριξε.

Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταγγείλει τη «βαναυσότητα» των ΔΤΥ και τη στοχοποίηση των Σουδανών με βάση την εθνότητα στην οποία ανήκουν.

Ο Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων. «Είμαστε άνθρωποι της ειρήνης» διαβεβαίωσε.

Μετά την πτώση της Ελ Φάσερ έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες σε βάρος μαχητών των ΔΤΥ για βιαιοπραγίες και συχνά συνοδεύονται από βίαια βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

