Λίβανος: Πέντε διασώστες σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα

Πέντε διασώστες σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα, όπως ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο δήλωσε ότι τρεις διασώστες σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν όταν αποτέλεσαν στόχο ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Κοτράνι του νότιου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, δύο ακόμα διασώστες σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα που σημειώθηκε νωρίτερα με στόχο όχημα στην πόλη Ντέιρ Κανούν Ρας Αλ-Άιν, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.