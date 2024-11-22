Γάζα: Όλα τα νοσοκομεία θα μειώσουν ή θα σταματήσουν τη λειτουργία τους "σε 48 ώρες"

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα προειδοποίησε σήμερα ότι όλα τα νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν ή να μειώσουν τη δραστηριότητά τους "σε 48 ώρες", κατηγορώντας το Ισραήλ ότι μπλοκάρει την είσοδο των καυσίμων στο έδαφος αυτό.

«Απευθύνουμε επείγουσα προειδοποίηση καθώς όλα τα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας θα σταματήσουν να λειτουργούν ή θα μειώσουν τις υπηρεσίες τους σε 48 ώρες λόγω της παρεμπόδισης εισόδου των καυσίμων από την κατοχή (Ισραήλ σ.σ.)», δήλωσε ο διευθυντής των νοσοκομείων για το υπουργείο, ο Μαρουάν αλ Χαμας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η προειδοποίηση αυτή εκδίδεται καθώς η Λωρίδα της Γάζας μαστίζεται από σοβαρή ανθρωπιστική κρίση έπειτα από έναν και πλέον χρόνο μαχών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Καλούμε τους διεθνείς θεσμούς να επανεξετάσουν την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να σταματήσει ο γενοκτονικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε ο Μαρουάν αλ Χαμς.

Το ΔΠΔ εξέδωσε την Πέμπτη διεθνή εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού του Γιοάβ Γκάλαντ για "εγκλήματα πολέμου" και "εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας", προκαλώντας την αγανάκτηση του Ισραήλ.

Ένα ακόμη ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε επίσης από ΔΠΔ κατά του επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, για τους ίδιους λόγους.

Την Τρίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα νοσοκομεία που ακόμη λειτουργούν μερικώς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει νέα μεγάλη επίθεση από τις αρχές Οκτωβρίου για να εμποδίσει τους μαχητές της Χαμάς να ανασυγκροτηθούν και να ενισχυθούν εκεί, όπως δηλώνει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

