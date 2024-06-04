"Let's Talk About Sex, Baby!”, έλεγαν οι Salt-N-Pepa, θέτοντας ένα ερώτημα που δεν φαίνεται να έχει καμία θέση στη σημερινή Μεγάλη Βρετανία – τουλάχιστον όσον αφορά τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Η νέα γραμμή της κυβέρνησης καθιστά σαφές στα σχολεία το πότε θα πρέπει να εισάγουν τους μαθητές στη σεξουαλική αγωγή: όσο το δυνατόν πιο αργά. Οι επικριτές είναι οργισμένοι και κατηγορούν τους συντηρητικούς πως εργαλειοποιούν το ζήτημα ενόψει εκλογών. Έτσι, αντί για την ποπ επιτυχία του 1991, στη Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο ο τίτλος μίας κωμωδίας της δεκαετίας του 1970: "No Sex Please, We're British”.

Οι ηλικιακές προδιαγραφές της υπουργού Παιδείας Τζίλιαν Κίγκαν αποσκοπούν στο να μην «εκτεθούν τα παιδιά από πολύ νωρίς». Οι μαθητές θα μαθαίνουν για την αναπαραγωγή από την πέμπτη τάξη και μονάχα σε καθαρά επιστημονικό πλαίσιο. Θέματα όπως η σεξουαλική κακοποίηση, η εκδικητική πορνογραφία, το stalking και ο καταναγκαστικός γάμος δεν θα διδάσκονται πριν από την πρώτη γυμνασίου, ενώ ειδικότερες πτυχές της σεξουαλικής ζωής, όπως η σεξουαλική επαφή, δεν θα υπάρχουν σε κανένα μάθημα πριν από την τρίτη γυμνασίου. Τέλος, ζητήματα όπως η διεμφυλικότητα δεν θα συζητούνται ποτέ στα πλαίσια του σχολείου. Ο λόγος: πρόκειται για θέματα άκρως αμφιλεγόμενα.

«Οι γονείς μπορούν να είναι ήσυχοι μια για πάντα πως τα παιδιά τους θα διδάσκονται αποκλειστικά πράγματα κατάλληλα για την ηλικία τους», δήλωσε η Κίγκαν. Η κυβέρνηση τονίζει δε πως οι γονείς θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο των μαθημάτων, σε ένα επικαιροποιημένο εγχειρίδιο που «θα θέτει την προστασία των παιδιών στο επίκεντρο και θα κατοχυρώνει το δικαίωμα των γονέων να γνωρίζουν τι μαθαίνουν τα παιδιά τους», όπως υπογραμμίζει η υπουργός.

«Η εκπαίδευση αποτρέπει τα περιστατικά κακοποίησης»

Πολλοί ειδικοί δεν έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τις νέες ρυθμίσεις. Διότι φοβούνται πως με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αφήνονται απροστάτευτα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μία κοινωνία όπου το σεξ εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο, ενώ ταυτοχρόνως η πρόσβαση σε σεξουαλικό περιεχόμενο είναι ολοένα και πιο εύκολη λόγω και του διαδικτύου. Όπως υπογραμμίζει εξάλλου εκπρόσωπος της οργάνωσης NSPCC για την προστασία των παιδιών, «η εκπαίδευση είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την αποτροπή των περιστατικών παιδικής κακοποίησης».

Η επικεφαλής της οργάνωσης Sex Education Forum Λούσι Έμερσον προειδοποιεί πως, όσο περισσότερο περιορίζεται η ενημέρωση γύρω από τέτοια θέματα, τόσο περισσότερο στρέφονται οι ανήλικοι στο διαδίκτυο, προκειμένου να βρουν απαντήσεις σε θέματα όπως η πορνογραφία και οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Η εκστρατεία End Violence Against Women τονίζει από την πλευρά της πως η σεξουαλική αγωγή αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών».

Διπλάσιο ποσοστό εγκύων κοριτσιών συγκριτικά με τη Γερμανία

Σύμφωνα με μελέτη του Βρετανού Επιτρόπου για την Προστασία των Παιδιών η πρώτη επαφή των παιδιών με την πορνογραφία γίνεται κατά μέσο όρο στην ηλικία των 13 ετών. Την ίδια στιγμή, αν και ο αριθμός των εγκύων κοριτσιών στην Αγγλία και την Ουαλία έχει μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2011, με 13 εγκυμοσύνες ανά 1.000 έφηβες το ποσοστό εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο συγκριτικά με τη Γερμανία.

Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει πως τα νέα μέτρα ήταν αναγκαία εξαιτίας και ορισμένων «αναφορών για ανησυχητικό υλικό» που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μαθημάτων. Η υπουργός Κίγκαν δήλωσε στο BBC Radio 4 πως έχει πληροφορηθεί για μαθήματα στα οποία οι μαθητές διδάσκονταν πως υπάρχουν πολλά διαφορετικά φύλα – παραδέχθηκε ωστόσο πως δεν πρόκειται για συχνό φαινόμενο.

Στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις διαφαίνεται μία συντριπτική ήττα για το Συντηρητικό Κόμμα του Σούνακ στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Γι' αυτό και σύμφωνα με τους επικριτές η κυβέρνηση επενδύει στην έμφυλη πολιτική, ώστε να προσελκύσει συντηρητικούς ψηφοφόρους μέσω των επιθέσεων στην υποτιθέμενη "woke” ιδεολογία. «Οι μαθητές σύρονται στο επίκεντρο ενός εξαιρετικά ευαίσθητου ζητήματος και, καθώς εργαλειοποιούνται για τα πρωτοσέλιδα, γίνονται αντικείμενα κακομεταχείρισης – τη στιγμή που θα έπρεπε να εστιάζουμε στην ευημερία τους», επικρίνει ο Πέπε Ντι Ιάσιο, Γενικός Γραμματέας της ένωσης διευθυντών σχολείων Association of School and College Leaders.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.