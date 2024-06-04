Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν μπορεί να αποδεχθεί σχέδιο συμφωνίας το οποίο δεν περιλαμβάνει ρητή δέσμευση του Ισραήλ για οριστική κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων του από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Ζητήσαμε από τους μεσολαβητές να εξασφαλίσουν ρητή δέσμευση του Ισραήλ για οριστική κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση (των στρατευμάτων του) από τη Γάζα», είπε ο Οσάμα Χαμντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βηρυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

