Λιζ Τρας: Προσπαθεί να «μαζέψει» την κρίση - Μιλά για «νέα πορεία ανάπτυξης» και «ανάγκη για σταθερότητα»

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας δηλώνει ότι η κυβέρνηση χαράσσει νέα πορεία για οικονομική ανάπτυξη και τονίζει την ανάγκη για σταθερότητα, λίγη ώρα αφού ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ ανέτρεψε σχεδόν όλα τα οικονομικά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί πριν από τρεις εβδομάδες από την βρετανική κυβέρνηση προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στις βρετανικές αγορές.

The British people rightly want stability, which is why we are addressing the serious challenges we face in worsening economic conditions.



We have taken action to chart a new course for growth that supports and delivers for people across the United Kingdom. https://t.co/P3yglx6efZ