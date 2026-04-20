Βρετανία: «Φλερτ» με την ύφεση και φόβοι για μαζικές απολύσεις μέχρι τα μέσα του 2027

Σχεδόν 250.000 άνθρωποι ενδέχεται να χάσουν τις δουλειές τους μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, καθώς η Βρετανία «φλερτάρει με την ύφεση», μετά την «κατάρρευση» της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αναλύσεις.

Την ώρα που η Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς (Rachel Reeves), κάλεσε τους επικεφαλής των τραπεζών για συνομιλίες με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων, δύο εκθέσεις από κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες υπογράμμισαν το μέγεθος της οικονομικής απειλής που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Guardian.

Το κλείσιμο της εμπορικής οδού στο Στενό του Ορμούζ από το Ιράν ως αντίποινα, καθώς και οι επιθέσεις του σε γειτονικές χώρες της περιοχής - γεγονότα που οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα ύψη - θα προκαλέσουν το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από την εποχή της πανδημίας, σύμφωνα με την EY Item Club, μια ομάδα οικονομικών προβλέψεων.

Μια ξεχωριστή έκθεση της Deloitte διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί διευθυντές μεγάλων βρετανικών επιχειρήσεων περιόριζαν ήδη τα επενδυτικά τους σχέδια, προβαίνοντας σε ενέργειες που είναι πιθανό να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα και τις προσλήψεις.

Η EY Item Club δήλωσε ότι αναμένεται η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου να παραμείνει στάσιμη κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη στον κίνδυνο της ύφεσης.

Η ανάπτυξη αναμένεται να υποδιπλασιαστεί, από το 1,4% το 2025 στο 0,7% φέτος, ανακόπτοντας τη δυναμική που είχε αποτυπωθεί στην καλύτερη του αναμενομένου αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τον Φεβρουάριο.

Η EY Item Club αναμένει επίσης ότι η ανεργία θα αγγίξει το 5,8% μέχρι τα μέσα του 2027, από το τρέχον υψηλό πενταετίας του 5,2%, με σχεδόν 250.000 επιπλέον ανθρώπους να χάνουν τις δουλειές τους εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Matt Swannell, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της ομάδας των προβλέψεων, δήλωσε: «Το ανεξέλεγκτο κόστος της ενέργειας και οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες θα ωθήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο στα πρόθυρα μιας τεχνικής ύφεσης στα μέσα του τρέχοντος έτους. Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών θα συμπιεστεί, ενώ οι ακριβότερες ρυθμίσεις χρηματοδότησης και το λιγότερο βέβαιο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό θα ανακόψουν τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών».

Η ζοφερή αυτή εκτίμηση ακολούθησε μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την περασμένη εβδομάδα, η οποία έδειξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη υποβάθμιση της ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της G7, με πρόβλεψη 0,8% για το 2026, μειωμένη από το 1,3% που προέβλεπε το ΔΝΤ τον Ιανουάριο.

Η Item Club αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σχεδόν στο 4% το δεύτερο εξάμηνο του 2026 - σχεδόν διπλάσιος από τον στόχο 2% της Τράπεζας της Αγγλίας - αλλά προέβλεψε επίσης ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της επιτροπής νομισματικής πολιτικής στη Threadneedle Street θα αποφύγουν τις «σπασμωδικές» αυξήσεις των επιτοκίων.

Τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για τα οικονομικά των βρετανικών επιχειρήσεων είναι ήδη πιο απαισιόδοξα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την έναρξη της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της Deloitte.

Η εμπιστοσύνη μεταξύ των οικονομικών διευθυντών (CFOs) κατρακύλησε σε καθαρό ποσοστό -57% μεταξύ 16 και 30 Μαρτίου, από -13% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte για τους CFOs.

Οι οικονομικοί διευθυντές ανέφεραν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν τον μεγαλύτερο εξωτερικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις τους.

«Οι οικονομικοί ηγέτες έρχονται αντιμέτωποι με υψηλά επίπεδα εξωτερικής αβεβαιότητας και η εστίασή τους βρίσκεται στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τα γεωπολιτικά, τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης», δήλωσε ο Ian Stewart, επικεφαλής οικονομολόγος της Deloitte UK.

Όταν ρωτήθηκαν για τις συνέπειες των δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, οι τρεις κύριες ανησυχίες των οικονομικών διευθυντών (CFOs) ήταν το κόστος ενέργειας (61%), ο πληθωρισμός και τα επιτόκια (61%) και η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων (60%).

Η κρίση στο Ιράν είχε άμεσο αντίκτυπο στο κόστος ενέργειας, γεγονός που ενδέχεται να μετακυλιστεί στον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν επίσης αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων που συνδέονται με το Ιράν σε κρίσιμες αμερικανικές υποδομές.

Οι οικονομικοί διευθυντές αντέδρασαν στον αυξανόμενο κίνδυνο στρεφόμενοι σε πιο αμυντικές χρηματοοικονομικές στρατηγικές, σηματοδοτώντας μειωμένα επενδυτικά πλάνα που υποστηρίζουν τις εκτιμήσεις της EY για επιβράδυνση της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης.

Ο έλεγχος του κόστους και η συσσώρευση κεφαλαίων βρίσκονται στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων, ενώ οι προσδοκίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και προσλήψεις έχουν εξασθενήσει.

Πηγή: skai.gr

