Το Εργατικό Κόμμα ετοιμάζεται να «κλείσει την πόρτα στον Πούτιν» μειώνοντας την εξάρτηση της Βρετανίας από ορυκτά καύσιμα του εξωτερικού, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, καθώς κατηγόρησε τους Τόρις ότι άφησαν το έθνος εκτεθειμένο αποτυγχάνοντας στην ενεργειακή ασφάλεια.

Ο ηγέτης του κόμματος ισχυρίστηκε ότι η «πολιτική κατάρρευση» του Ρίσι Σούνακ με καθαρές μηδενικές δεσμεύσεις κινδυνεύει να αφήσει το Ηνωμένο Βασίλειο «πάνω από ένα βαρέλι», καθώς συνέδεε τη μετάβαση της πράσινης δύναμης με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Σήμερα Τρίτη ο Στάρμερ πρόκειται να ανακοινώσει ότι το σχέδιο του κόμματος για τη σύσταση της GB Energy - μιας δημόσιας εταιρείας καθαρής ενέργειας - θα βοηθήσει στην προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου από τις αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων, όπως αυτές που ακολούθησαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραμείνουμε τόσο ευάλωτοι στις αυξήσεις των τιμών όπως ήμασταν στο παρελθόν.Το να διατηρούμε τα φώτα αναμμένα και να θερμαίνουμε τα σπίτια μας δεν πρέπει να σημαίνει ότι αφήνουμε την εξώπορτά μας ανοιχτή στη Ρωσία».

Επίσης, ο Sir Keir θα συναντήσει συνταξιούχους στη βορειοδυτική Αγγλία σήμερα, για να συζητήσουν το κόστος της ενέργειας και να μιλήσουν για τα σχέδια των Εργατικών για την GB Energy.

Το κόμμα λέει ότι η εταιρεία θα έχει την έδρα της στη Σκωτία και θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός απροσδόκητου φόρου στις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, με αρχική κεφαλαιοποίηση 8,3 δισεκατομμυρίων λιρών.

Αυτό το είδος φόρου είναι ήδη σε ισχύ και πρόσφατα παρατάθηκε έως το 2029, αλλά οι Εργατικοί θα χρεώσουν υψηλότερο συντελεστή.

Από την πλευρά του, ο Σούνακ θα προτείνει ένα ετήσιο ανώτατο όριο βίζας για να προσπαθήσει να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές, καθώς η προεκλογική εκστρατεία συνεχίζεται.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προσπαθεί να κερδίσει τους ψηφοφόρους μετά από ίσως την πιο δύσκολη μέρα της προεκλογικής του εκστρατείας μέχρι στιγμής, με ορισμένους Συντηρητικούς να φοβούνται ότι η απόφαση του Νάιτζελ Φάρατζ να ηγηθεί του Reform Party θα μπορούσε να διασπάσει την ψήφο των Τόρις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.