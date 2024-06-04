Λογαριασμός
Πέθανε η Janis Paige, η  τελευταία σταρ του παλιού Χόλιγουντ και πρωταγωνίστρια του Μπρόντγουεϊ

Η τελευταία της εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ ήταν το 1984, στην παράσταση Alone Together

Janis Paige Τζάνις Πέιτ

Η Τζάνις Πέιτζ (Janis Paige), η μόνη πρωταγωνίστρια του παλιού Χόλιγουντ και του Μπρόντγουεϊ που ήταν ακόμα εν ζωή, πέθανε την Δευτέρα σε ηλικία 101 ετών. 

Η Πέιτς – καλλονή στα νιάτα της - έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ το 1951, στην κωμωδία μυστηρίου Remains To Be Seen. 

Τρία χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ «The Pijama Game» το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία και ανέβηκε ξανά στο Μπρόντγουεϊ μετά από 50 χρόνια, από τον παραγωγό Michael McKean. 

Το 1957 ξεπήδησε από έναν πολυέλαιο στο πλάι του εμβληματικού χορευτή Fred Astaire στην ταινία «Silk Stockings» και έπαιξε μια αισθησιακή σερβιτόρα που δελεάζει τον Archie Bunker να απομακρυνθεί από τους γαμήλιους όρκους του στη κωμική σειρά «All in the Familly».

Η Πέιτζ τραγούδησε επίσης σε κλαμπ με τους Sammy Davis Jr, Alan King, Dinah Shore και Perry Como.

Το 1968 αντικατέστησε την Angela Lansbury στην παραγωγή της Mame στη Νέα Υόρκη στο Broadway και περιόδευσε με την παράσταση το 1969. Περιόδευσε επίσης στο Gypsy, Annie Get Your Gun, Born Yesterday και The Desk Set.

Η τελευταία της εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ ήταν το 1984 στην παράσταση Alone Together.

Πηγή: skai.gr

