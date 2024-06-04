Η Τζάνις Πέιτζ (Janis Paige), η μόνη πρωταγωνίστρια του παλιού Χόλιγουντ και του Μπρόντγουεϊ που ήταν ακόμα εν ζωή, πέθανε την Δευτέρα σε ηλικία 101 ετών.

The beautiful, wonderful and lovely Janis Paige has died at the age of 101. RIP Janis 😭💔🕊 pic.twitter.com/9AKng292An June 4, 2024

Η Πέιτς – καλλονή στα νιάτα της - έκανε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ το 1951, στην κωμωδία μυστηρίου Remains To Be Seen.

Τρία χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ «The Pijama Game» το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία και ανέβηκε ξανά στο Μπρόντγουεϊ μετά από 50 χρόνια, από τον παραγωγό Michael McKean.

Janis Paige starred in Pajama Game on Broadway fifty years before I did the revival. Thanks to the Tonys, I got the chance to tell her she was my first crush. RIP to a great star. pic.twitter.com/Ljid2PopnU — Michael McKean (@MJMcKean) June 4, 2024

Το 1957 ξεπήδησε από έναν πολυέλαιο στο πλάι του εμβληματικού χορευτή Fred Astaire στην ταινία «Silk Stockings» και έπαιξε μια αισθησιακή σερβιτόρα που δελεάζει τον Archie Bunker να απομακρυνθεί από τους γαμήλιους όρκους του στη κωμική σειρά «All in the Familly».

RIP to one of our last classical Hollywood era actors, Janis Paige, who died yesterday at 101 years old. Here she is with Fred Astaire in SILK STOCKINGS (1957). pic.twitter.com/LLjmCt6B2G — dr. olympia kiriakou (@thescrewballgrl) June 3, 2024

Η Πέιτζ τραγούδησε επίσης σε κλαμπ με τους Sammy Davis Jr, Alan King, Dinah Shore και Perry Como.

Το 1968 αντικατέστησε την Angela Lansbury στην παραγωγή της Mame στη Νέα Υόρκη στο Broadway και περιόδευσε με την παράσταση το 1969. Περιόδευσε επίσης στο Gypsy, Annie Get Your Gun, Born Yesterday και The Desk Set.

Η τελευταία της εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ ήταν το 1984 στην παράσταση Alone Together.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.