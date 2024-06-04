Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία για την κίνηση του πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ να εμφανιστεί απροειδοποίητα σε ραδιοφωνικό ντιμπέιτ, όπου μιλούσε η επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος του Μακρόν.

Ο Ατάλ κατηγορείται ότι σκόπιμα προσπάθησε να επισκιάσει την Βαλερί Χαγιέ -έκανε mansplaining ή manterrupting- όταν εμφανίστηκε ξαφνικά στο στούντιο του France Info όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συζήτηση της επικεφαλής υποψήφιας και δημοσιογράφου.

Η Χαγιέ δέχεται κριτική ότι δεν κατάφερε να περάσει το μήνυμα του κόμματός της, με αποτέλεσμα να παλεύει για τη δεύτερη θέση, ενώ μπροστά με μεγάλη διαφορά βρίσκεται η γαλλική Ακροδεξιά.

«Γεια σας, συγγνώμη που ήρθα έτσι» είπε ο Ατάλ στο κοινό, καθώς η Χαγιέ κοιτούσε, λέγοντας ότι ήταν σημαντικό γι 'αυτόν να απευθυνθεί στους νέους που παρακολουθούσαν τη συζήτηση και να «ενθαρρύνει τη Βαλερί».

Στη συνέχεια ξεκίνησε έναν σύντομο μονόλογο σχετικά με το πόσα βασικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, «μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της Ευρώπης».

Ερωτηθείς από τον παρουσιαστή αν ανησυχούσε για τη Χαγιέ στις εκλογές, ο Ατάλ απάντησε: «Ανησυχώ για την Ευρώπη» και αναφέρθηκε στην άνοδο της ακροδεξιάς.

«Αυτό είναι το 'τηλέφωνο για βοήθεια' που η Χαγιέ φαίνεται να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο» δήλωσε ο αντίπαλός της στους Ρεπουμπλικανούς Φρανσουά Χαβιέ Μπελαμί, ο οποίος ήταν ο επόμενος στη σειρά για να μιλήσει, κάνοντας αναφορά στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος».

«Σαφώς οι άνθρωποι γύρω της πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι στην εκστρατεία» πρόσθεσε.

Η επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του αριστερού κόμματος La France Insoumise (LFI) για τις εκλογές, Μανόν Ομπρί, δημοσίευσε βίντεο από την εκδήλωση αποκαλώντας την «ορισμό του mansplaining».

Η Ρακέλ Γκαριδό, βουλευτής του LFI, χαρακτήρισε το περιστατικό «ως ορισμό του mansplaining, ή του manterrupting», χρησιμοποιώντας έναν νεολογισμό που επινοήθηκε από φεμινίστριες.

Ο Ατάλ είχε ξανακατηγορηθεί ότι επισκιάζει τη Χαγιέ, όταν συμμετείχε ο ίδιος τον περασμένο μήνα σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Ράλι (RN), Τζόρνταν Μπαρντέλα.

Ο 35χρονος Άταλ είναι ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Η ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, χαρακτήρισε το περιστατικό «πραγματικά ντροπιαστικό» προσθέτοντας ότι ο Ατάλ «δεν θα το επέτρεπε ποτέ αν ο υποψήφιος ήταν άνδρας».

Ωστόσο, η Χαγιέ μέσω X επιτέθηκε σε όσους κατηγόρησαν τον Ατάλ για σεξισμό.

«Η εργαλειοποίηση του φεμινισμού μόνο βλάπτει. Πραγματικός σεξισμός είναι να πιστεύεις ότι μπορείς να σκεφτείς για μένα» έγραψε προσθέτοντας ότι ήταν «περήφανη» που είχε τον Ατάλ στο πλευρό της.

Δημοσκόπηση του Ipsos έδινε στο κόμμα της Λεπέν ποσοστό 33%, ενώ στο κόμμα του Μακρόν 16%, μια ανάσα πάνω από τους Γάλλους Σοσιαλιστές.

Πηγή: skai.gr

