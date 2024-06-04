Οι αρχές της Παπούας Νέας Γουινέας προειδοποίησαν για τον αυξημένο κίνδυνο νέων κατολισθήσεων στην περιοχή όπου σημειώθηκε πρόσφατα αντίστοιχη φονική καταστροφή, με τους ειδικούς της κυβέρνησης να ζητούν την απομάκρυνση των κατοίκων.

Οι δύο πληγείσες κοινότητες στην επαρχία Ένγκα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στις 24 Μαΐου όταν αποκολλήθηκε μέρος του βουνού Μουνγκάλο, θα πρέπει να εκκενωθούν επειγόντως, αναφέρει εσωτερική έκθεση της υπηρεσίας ορυχείων και γεωκινδύνων της Παπούας Νέας Γουινέας.

«Πρέπει να κηρυχθεί απαγορευμένη ζώνη», τονίζει η έκθεση, αναφέροντας τους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες κατολισθήσεις, όπως η πτώση ετοιμόρροπων κομματιών βράχων και υπόγεια ύδατα.

Επισημαίνοντας ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα να σημειωθούν και άλλες κατολισθήσεις στο άμεσο μέλλον», η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «πρόσβαση στην περιοχή θα πρέπει να έχουν μόνο ειδικοί».

Τα σωστικά συνεργεία δεν αναμένουν να βρουν επιζώντες μετά την τεράστια κατολίσθηση. Δώδεκα ημέρες μετά την καταστροφή κάτοικοι εξακολουθούν να σκάβουν τη βαθιά λάσπη και να μετακινούν πέτρες και βράχους με την ελπίδα να εντοπίσουν τους συγγενείς τους.

Γεωλόγοι και ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η δραστηριότητα κινδυνεύει να προκαλέσει νέα κατολίσθηση και τονίζουν ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να παραμείνουν στην περιοχή.

Μεγάλα μηχανήματα που πρόσφατα έφτασαν στο σημείο «λόγω των κινήσεων ή των δονήσεων» που δημιουργούν, μπορεί να προκαλέσουν την πτώση βράχων.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι 7.849 άνθρωποι ζούσαν στις δύο κοινότητες που καταπλακώθηκαν από τη λάσπη και τους βράχους και ενδεχόμενη απόφαση να απομακρυνθούν θα είχε σοβαρές επιπτώσεις.

Τα τοπικά έθιμα δίνουν μεγάλη σημασία στην ταφή των νεκρών και, σύμφωνα με την Τζαστίν ΜακΜάχον της μη κυβερνητικής οργάνωσης CARE, οποιαδήποτε εντολή απομάκρυνσης από την περιοχή θα ήταν «ιδιαίτερα ευαίσθητη και περίπλοκη».

«Όχι μόνο λόγω των δεσμών των ανθρώπων με τη γη τους, αλλά και επειδή η άφιξη νέων ανθρώπων έχει επιπτώσεις στη δυναμική μιας κοινότητας», εξήγησε.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της κυβέρνησης της Παπούας Νέας Γουινέας, έως και 2.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν καταπλακωθεί από την κατολίσθηση, αν και τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για κάποιες εκατοντάδες.

Μόνο εννέα πτώματα έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

