Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να παραχωρήσει στο Κίεβο πρόσβαση σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 8 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 9,15 δισ. ευρώ).

Βρετανικά μέσα επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές, αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε προσωπικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών, ότι το σχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία. Μάλιστα, η επίσημη απόφαση για το «ξεκλείδωμα» των κεφαλαίων ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Ενώ τα έσοδα από τόκους των ρωσικών κεφαλαίων χρησιμοποιούνται ήδη για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, η Βρετανία πρωτοστατεί σε μια ομάδα χωρών που πιέζουν για πιο δραστικά μέτρα. Το Λονδίνο επιδιώκει την αξιοποίηση των ίδιων των παγωμένων κεφαλαίων για την άμεση χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των δυνάμεων του Πούτιν, και όχι μόνο για τη μελλοντική ανοικοδόμηση της χώρας, όπως προτιμούν άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι.

Στόχος είναι να δοθεί στην Ουκρανία η δυνατότητα να συνεχίσει τον αγώνα, σε μια χρονική συγκυρία που ο πόλεμος αρχίζει να επιβαρύνει αισθητά τη ρωσική οικονομία.

Η βρετανική πρωτοβουλία, ωστόσο, συναντά εμπόδια. Το Βέλγιο, όπου φυλάσσεται ο κύριος όγκος των ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις, φοβούμενο νομικά αντίποινα και δικαστικές προσφυγές από το Κρεμλίνο. Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να συζητήσει το ζήτημα με τον Βέλγο ομόλογό του εντός της εβδομάδας, τονίζοντας ότι η Βρετανία δεν προτίθεται να προχωρήσει μονομερώς χωρίς ευρύτερη ευρωπαϊκή συνεννόηση.

Στο μεταξύ, κατά τη συνάντηση στη Ντάουνινγκ Στριτ μεταξύ των Στάρμερ, Ζελένσκι, Μακρόν και του Μερτς, εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για το ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον. Αν και οι ηγέτες τήρησαν διπλωματική στάση αποφεύγοντας να ανταγωνιστούν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ανοιχτά «σκεπτικός» για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε την ανάγκη για «σκληρές εγγυήσεις ασφαλείας», επισημαίνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σέβεται συμφωνίες που δεν συνοδεύονται από απτές δεσμεύσεις ισχύος.

Πηγή: skai.gr

