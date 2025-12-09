Ένας άντρας από την Γκάνα – με το όνομα Εμπο Νόα (Ebo Noah) – είναι κυριολεκτικά ένας σύγχρονος Νώε. Ο Νόα ισχυρίζεται ότι ο Θεός του εμφανίστηκε σε όνειρο και τον προειδοποίησε ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2025 – δηλαδή αυτά τα Χριστούγεννα - μια βιβλική πλημμύρα θα καταστρέψει τον κόσμο.

Για την ακρίβεια, ο θεός του είπε ότι ο νέος κατακλυσμός θα ξεκινήσει στις 25 Δεκεμβρίου και θα κρατήσει για 3 με 4 χρόνια.

Τι έκανε λοιπόν ο Νόα;

Άρχισε να κατασκευάζει 10 πλήρους μεγέθους ξύλινες Κιβωτούς, κάθε μία φτιαγμένη με 250.000 ξύλινες σανίδες που επιλέχθηκαν «με τις οδηγίες του Θεού».

Ο νεαρός «προφήτης Εμπο» ισχυρίζεται ότι μία κιβωτός μπορεί να χωρέσει τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους και έχει ήδη χτίσει 8 ξύλινα πλοία (η μεγαλύτερη λέει ότι μπορεί να χωρέσει 600 εκατομμύρια ανθρώπους, τα μαθηματικά είναι τρελά, μην προσπαθήσετε καν).

Μάλιστα, οποιοσδήποτε στη Γη μπορεί να τον ακολουθήσει, αρκεί να υπόσχεται να ακολουθήσει τον Θεό και να βοηθήσει την αποστολή.

Αν και η πλειοψηφία θεωρεί τον Εμπο Νόα τουλάχιστον γραφικό, υπάρχουν όμως και χιλιάδες κόσμου που τον πιστεύουν και τον ακολουθούν στα social media, ακούγοντας το κήρυγμά του.

Τώρα έχει πάνω από 375.000 ακόλουθους, άνθρωποι ταξιδεύουν στη Γκάνα για να τον δουν, και άλλοι τον αποκαλούν σύγχρονο προφήτη.

Πηγή: skai.gr

