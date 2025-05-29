Διήμερη επίσκεψη στην Ουκρανία πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, στον απόηχο της ανάλογης επίσκεψης που πραγματοποίησε στη Μόσχα, με βασικό αντικείμενο τις προσπάθειες ειρήνευσης στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Τούρκος υπουργός, εκτός από τις διαβουλεύσεις με τον ομόλογό του Αντρίι Σίμπιχα, αναμένεται να έχει συναντήσεις και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρωθυπουργό Ντένις Σμίχαλ και τον υπουργό 'Αμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ρωσο-ουκρανικές απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, στις 16 Μαΐου.

Χτες, Τετάρτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα προτείνει την επανάληψη των συνομιλιών στις 2 Ιουνίου - και πάλι στην Κωνσταντινούπολη - σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Για το σκοπό αυτό μάλιστα φέρεται να υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας και συμβούλου του προέδρου Πούτιν Βλαντίμιρ Μεντίνσκι και του Ρουστέμ Ουμέροφ.

Πηγή: skai.gr

