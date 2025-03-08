Ένας άνδρας με παλαιστινιακή σημαία σκαρφάλωσε στον πύργο του Μπιγκ Μπεν στα ανάκτορα του Ουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, νωρίς σήμερα το πρωί, με τα τοπικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως φώναζε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

🇬🇧 Police said officers are working towards a "safe conclusion" after a man scaled several metres up Elizabeth Tower, which houses Big Ben. #itvnews

📽️ itvnews pic.twitter.com/ZvGuR52zZr March 8, 2025

Ο ακτιβιστής ανήρτησε βίντεο κατά τη διάρκεια που σκαρφάλωνε και στη συνέχεια από ψηλά, στο οποίο φαίνεται ότι είναι ξυπόλητος.

The barefooted pro-Palestine idiot who climbed Big Ben and is currently on it in Westminster, London, is complaining about the policing of the hate marches. Well, this is really going to help prevent a further crackdown. pic.twitter.com/tFasXnyBSk — Starmer Sycophant (@sirwg202110) March 8, 2025

Εκπρόσωπος Τύπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε πως οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό στο Μπιγκ Μπεν, στις 09.24 ώρα Ελλάδας.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται προκειμένου το συμβάν να λήξει με ασφαλή τρόπο. Συνδράμουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου.

A pro-Palestine activist made a daring climb up the iconic Big Ben clock tower in London barefoot, waving a Palestinian flag and shouting "Free Palestine" in a striking act of protest pic.twitter.com/huxHmZYTQj — Palestine Highlights (@PalHighlight) March 8, 2025

Πηγή: skai.gr

