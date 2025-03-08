Λογαριασμός
Άνδρας σκαρφάλωσε ξυπόλητος στον πύργο του Μπιγκ Μπεν, κρατώντας μία παλαιστινιακή σημαία - Δείτε βίντεο

Ο άνδρας έχει ανέβει στον πύργο του διάσημου ρολογιού - Επί τόπου η αστυνομία 

londino

Ένας άνδρας με παλαιστινιακή σημαία σκαρφάλωσε στον πύργο του Μπιγκ Μπεν στα ανάκτορα του Ουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, νωρίς σήμερα το πρωί, με τα τοπικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως φώναζε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Ο ακτιβιστής ανήρτησε βίντεο κατά τη διάρκεια που σκαρφάλωνε και στη συνέχεια από ψηλά, στο οποίο φαίνεται ότι είναι ξυπόλητος. 

Εκπρόσωπος Τύπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε πως οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό στο Μπιγκ Μπεν, στις 09.24 ώρα Ελλάδας.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται προκειμένου το συμβάν να λήξει με ασφαλή τρόπο. Συνδράμουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου.

