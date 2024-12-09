Η κυβέρνηση της Βρετανίας θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να πάψει να θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), τη βασική οργάνωση της συμμαχίας των Σύρων ανταρτών που ανέτρεψαν τον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Διακυβερνητικών Σχέσεων Πατ ΜακΦάντεν.

«Θα το εξετάσουμε. Και πιστεύω ότι (η απόφαση) θα εξαρτηθεί από το τι θα συμβεί (στη συνέχεια)», δήλωσε ο ΜακΦάντεν μιλώντας στο Sky News, όταν ρωτήθηκε αν η βρετανική κυβέρνηση ενδέχεται να πάψει να θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση την HTS.

Η HTS, πρώην συριακός βραχίονας της αλ Κάιντα, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στη Βρετανία και η στήριξή της ή η ένταξη σε αυτή θεωρούνται παράνομες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

