Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Συρία μετά την είδηση της πτώσης του Άσαντ, με την επόμενη μέρα της ανατροπής του Σύριου ηγέτη να γεννά πολλά ερωτήματα για την επόμενη μέρα στο Μεσανατολικό.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ από την Ουάσινγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου, οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενότατα την κατάσταση που εξελίσσεται, ενώ συνεργάζονται με περιφερειακούς εταίρους για την αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σημειωτεόν, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιθέσεις στην κεντρική Συρία, μια είδηση εξαιρετικά σημαντική και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και η αμερικανική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, επλήγησαν πάνω από 75 στόχοι του Ισλαμικού Κράτους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το έκαναν, γιατί βοηθούσαν επιχειρήσεις των Κούρδων της Συρίας εναντίον των ισλαμιστών. Το γεγονός αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς και η Τουρκία χτύπησε τους Κούρδους την Κυριακή, με τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ στην περιοχή να θέτει ως προτεραιότητα το να εμποδίσει την ανασύνταξη των τζιχαντιστών στην περιοχή εξαιτίας φόβων ανάπτυξης ενός επικίνδυνου Χαλιφάτου.

Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία χτύπησε και κατέστρεψε συγκρότημα των υπηρεσιών ασφαλείας της Συρίας έξω από τη Δαμασκό μαζί με ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό κέντρο, όπου στεγάζονταν υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών και οι Ιρανοί ανέπτυσσαν τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Τόσο το ισραηλινό, όσο κια το αμερικανικό χτύπημα φαίνεται να αποτελούν μηνύματα της Δύσης απέναντι στους νέους διοικητές της Συρίας.

Μάλιστα, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, οι Αμερικανοί δεν προτίθενται να αναλάβουν το μέλλον της Συρίας, διότι επιδιώκουν αυτό να γραφτεί από τους Σύριους, στέλνοντας έτσι μήνυμα και στην Τουρκία.

Στη Ρωσία ο Άσαντ - Αίνιγμα η νέα εποχή

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ της Συρίας και η οικογένειά του έφτασαν στη Ρωσία και τους χορηγήθηκε άσυλο από τις ρωσικές αρχές, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων την Κυριακή, επικαλούμενα πηγή του Κρεμλίνου.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής το Reuters μετέδωσε ότι αεροπλάνο της Syrian Air, μέσα στο οποίο εικαζόταν ότι βρισκόταν ο Μπασάρ Αλ Άσαντ, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Δαμασκού περίπου την ώρα που αναφέρθηκε ότι η πρωτεύουσα είχε καταληφθεί από αντάρτες,

Το αεροσκάφος αρχικά πέταξε προς την παράκτια περιοχή της Συρίας, προπύργιο της σέχτας των Αλεβιτών του Άσαντ, αλλά στη συνέχεια έκανε απότομη στροφή και πέταξε προς την αντίθετη κατεύθυνση για λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Σε κάθε περίπτωση, ζητούμενο για τη νέα εποχή στη Συρία παραμένει, εάν οι ανησυχίες πως η χώρα θα διολισθήσει στο χάος ενός πολέμου ξανά, θα επαληθευτούν.

Προς το παρόν, αναλυτές εστιάζουν στην ιστορική σημασία της πτώσης του καθεστώτος Άσαντ με ορισμένους να σχολιάζουν σκωπτικά πώς η Δύση αλλά και η Ρωσία βαφτίζουν τους μέχρι πρότινος «τρομοκράτες», απελευθερωτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.