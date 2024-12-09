Χάγη: Ψάχνουν αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Εξι νεκροί - ανάμεσά τους μία έφηβη- 2 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση και άγνωστων αριθμός αγνοουμένων είναι ο τελευταίος απολογισμός από την έκρηξη και την κατάρρευση τμήματος τριώροφης πολυκατοικίας το απόγευμα του Σαββάτου στη Χάγη.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα χαλάσματα συνεχίζονται ενώ η εισαγγελία κάνει λόγο για «εγκληματική ενέργεια».

Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν από τα ερείπια ένα ακόμη πτώμα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ φοβούνται ότι θα εντοπίσουν και άλλα θύματα.

Η αστυνομία έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ταυτοποιήσει τέσσερα από τα θύματα: δύο άνδρες ηλικίας 45 και 31 ετών, μία γυναίκα ηλικίας 41 ετών και μία έφηβη 17 ετών.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε ήταν τόσο μεγάλη που η ταυτοποίηση των θυμάτων είναι δυνατή μόνο μέσω του DNA, κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι λίγο μετά την έκρηξη, ένα αυτοκίνητο έφυγε από το σημείο «με πολύ μεγάλη ταχύτητα» και κάνει έκκληση για μάρτυρες.

Σύμφωνα με το ΒΒC, υπολογίζεται ότι περίπου 20 άνθρωποι έμεναν στα διαμερίσματα που καταστράφηκαν. Ένοικοι της πολυκατοικίας είπαν σε δημοσιογράφους ότι στο κτίριο διέμεναν αρκετοί ηλικιωμένοι και οικογένειες με παιδιά.

Η αστυνομία δεν γνωρίζει ακόμη τα αίτια της έκρηξης, αλλά η γενική εισαγγελέας δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Κυριακή ότι υπάρχουν ενδείξεις – τις οποίες δεν εξήγησε--, σύμφωνα με τις οποίες επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Η αστυνομία επιθυμεί κυρίως να μιλήσει με τον οδηγό ενός οχήματος το οποίο εθεάθη να απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο όπου βρίσκεται το κτήριο, στις 06:15 του Σαββάτου.

Η λεπτομερής έρευνα για τα αίτια της αιτίας θα μπορέσει να ξεκινήσει μόνο όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση τυχόν άλλων θυμάτων που βρίσκονται στα ερείπια, διευκρίνισαν οι αρχές.

Ο ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ δήλωσε «σοκαρισμένος από τις τρομαχτικές εικόνες» ενώ ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ της Ολλανδίας εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία και τη συμπαράστασή του στους πληγέντες και σε όσους αγωνιούν για την τύχη αγαπημένων τους προσώπων.



