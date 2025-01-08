Οι προεδρικές εκλογές στην Πολωνία θα διεξαχθούν στις 18 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, με τον φιλοευρωπαϊκό κυβερνητικό συνασπισμό να ελπίζει ότι ο υποψήφιος του θα καταφέρει να επικρατήσει, διαδεχόμενος τον απερχόμενο πρόεδρο, τον συντηρητικό Αντρέι Ντούντα.

«Οι εκλογές για την επιλογή του επόμενου προέδρου της Πολωνίας θα διεξαχθούν στις 18 Μαΐου», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Σίμον Χοουόβνια.

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών, αν αυτός χρειαστεί, θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

