Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποκάλυψε ελλείψεις στην ικανότητά της να διεξάγει πλήγματα ακριβείας σε κλίμακα, ανακοίνωσε το πρωί το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελευταία του ενημέρωση.

Κατά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία, η Ρωσία διαφήμιζε την ικανότητά της να διεξάγει χειρουργικά χτυπήματα και να περιορίζει τις παράπλευρες απώλειες. Δήλωνε επομένως ότι οι ουκρανικές πόλεις θα ήταν επομένως ασφαλείς από βομβαρδισμούς.



Ωστόσο, τονίζει το Λονδίνο, ενώ η σύγκρουση συνεχίζεται παρά τις ρωσικές προπολεμικές προσδοκίες, το απόθεμα πυρομαχικών υψηλής ακριβείας της Ρωσίας πιθανότατα έχει εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό.

Αυτό έχει αναγκάσει τη χρήση ευκόλως διαθέσιμων αλλά πεπαλαιωμένων πυρομαχικών που είναι λιγότερο αξιόπιστα, λιγότερο ακριβή, και αναχαιτίζονται πιο εύκολα. «Η Ρωσία πιθανότατα θα δυσκολευτεί να αντικαταστήσει τα όπλα ακριβείας που έχει ήδη χρησιμοποιήσει» σημειώνεται.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, «η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποκάλυψε ελλείψεις στην ικανότητά της να διεξάγει πλήγματα ακριβείας σε κλίμακα. Η Ρωσία έχει υποβάλει τις κωμοπόλεις και τις πόλεις της Ουκρανίας σε έντονους και αδιάκριτους βομβαρδισμούς με ελάχιστη ή καθόλου ενδιαφέρον για απώλειες αμάχων».

Το απόθεμα των πυρομαχικών υψηλής ακρίβειας της Ρωσίας εξαντλείται και είναι πιθανότερο να εξαρτάται από μη κατευθυνόμενες βόμβες και από το πυροβολικό στη συνέχεια του πολέμου είχε δηλώσει από πλευράς του και το Πεντάγωνο στα τέλη του περασμένου μήνα.

Άμεση απάντηση στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας φάνηκε να δίνει το Κρεμλίνο, αναφέροντας ότι διαθέτει επαρκή αποθέματα.

