Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα στη Ρωσία οι παρελάσεις για την Ημέρα της Νίκης κατά των ναζί, στη σκιά της αποκαλούμενης από το Κρεμλίνο «ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία». Σε βίντεο από τις παρελάσεις στην Αικατερινούπολη διακρίνονται άνδρες που φορούν περιβραχιόνια με το σύμβολο της ρωσική εισβολής Ζ.



Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της οργάνωσης Open Source Intelligence Monitor που επικαλούνται τα Δυτικά ΜΜΕ, «οποιεσδήποτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις του Ρώσου Προέδρου Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα μετά το τέλος της Παρέλασης στη Μόσχα γύρω στις 12 μ.μ., είτε πρόκειται για Γενική Κινητοποίηση και/ή Κήρυξη Πολέμου κατά της Ουκρανίας ή τίποτα από τα δύο, δεν θα ξέρουμε μέχρι να συμβεί».

At this point all we can do is wait and see whether this War could be coming to an end soon or whether it is about to get much much worse, we will be watching as I am sure most of the World will also be doing……