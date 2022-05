Επιβατικό αεροσκάφος της γραμμής χρειάστηκε να διακόψει απότομα την τελική φάση της καθόδου του για την προσγείωση, για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο, που τροχοδρομούσε στον διάδρομο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Μεξικού, προχθές Σάββατο, κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροπλάνο.

«Πρόκειται για συμβάν που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε (...). Είναι πολύ ανησυχητικό γεγονός και πρέπει να το μελετήσουμε», δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Ροχέλιο Χιμένες Πονς στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio, ανακοινώνοντας ότι ο διευθυντής των υπηρεσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ο Βίκτορ Ερνάντες Σαντοβάλ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Σε δύο βίντεο, που μεταδόθηκαν από μεξικανικά ΜΜΕ, το επιβατικό αεροσκάφος εικονίζεται καθώς, μερικές δεκάδες μέτρα πριν από την προσγείωση του, ξαναπαίρνει απότομα ύψος, ενώ άλλο αεροσκάφος –της ίδιας εταιρείας– συνεχίζει την τροχοδρόμησή του.

Close call at Mexico's AICM airport. A Volaris airliner was given the go to land while another airplane was ready to take off on the same runway. Fortunately the incoming pilot noticed it and aborted the landing. pic.twitter.com/xYn2y8MsJm