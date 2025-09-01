Βρετανία: Δυσχεραίνει η επανένωση οικογενειών προσφύγων

Ο καινούριος μήνας φέρνει και το άνοιγμα της βρετανικής βουλής μετά τη διακοπή του καλοκαιριού. Όμως, η επαναφορά των βουλευτών στα καθημερινά τους καθήκοντα δεν θα είναι ήπια και ομαλή, αφού τα γεγονότα των τελευταίων ημερών πιέζουν για άμεσες αποφάσεις.



Η αρχή θα γίνει με την υπουργό Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, η οποία θα παρουσιάσει σήμερα τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν στο σύστημα ασύλου με σκοπό την «καλύτερη ισορροπία» σε ένα «διαλυμένο» σύστημα που παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών, όπως η ίδια ισχυρίζεται.



Οι μεταρρυθμίσεις θα αφορούν αλλαγές στην επανένωση οικογενειών των προσφύγων και μεταναστών, την ασφάλεια των συνόρων, αλλά και την επιτάχυνση εκδίκασης των αιτήσεων ασύλου.

Το ισχύον καθεστώς, αλλά και τα επίσημα στοιχεία

Οι βρετανικές εφημερίδες σήμερα, μέσω πολυάριθμων άρθρων, τονίζουν τα «προβλήματα» που υπάρχουν στο σύστημα ασύλου. Για παράδειγμα, οι όροι επανασύνδεσης των οικογενειών όσων αναγνωρίζονται ως «πρόσφυγες» είναι πιο χαλαροί σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ένας πρόσφυγας μπορεί να ζητήσει άμεσα την επανασύνδεση με την οικογένειά του, σε αντίθεση με χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Ολλανδία, που έχουν ορίσει ένα όριο τουλάχιστον τριών ετών για οποιαδήποτε επανασύνδεση.



Μάλιστα, οι οικογένειες των προσφύγων δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι έχουν το κατάλληλο εισόδημα για να μπορέσουν να επιβιώσουν στη χώρα, ενώ δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν αγγλικά, προϋποθέσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι ισχύει για τους ξένους συντρόφους Βρετανών υπηκόων, οι οποίοι πρέπει να έχουν ελάχιστο εισόδημα 29.000 λιρών τον χρόνο, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους χωρίς να ζητήσουν κοινωνικά επιδόματα.



Χαρακτηριστικοί είναι και οι αριθμοί ρεκόρ που παρατηρούνται τόσο στους αιτούντες άσυλο, όσο και στις δεκτές αιτήσεις βίζες επανένωσης. Σε διάρκεια 12 μηνών και μέχρι τον Ιούνιο, έγιναν περισσότερες από 111.084 αιτήσεις, αριθμός ρεκόρ για τη χώρα, ενώ παράλληλα οι επιτυχημένες αιτήσεις για βίζες επανένωσης οικογενειών προσφύγων πενταπλασιάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια από 4.310 τον Μάρτιο του 2023, σε 20.592 τον Μάρτιο αυτού του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία και όσα γράφει η εφημερίδα της Telegraph σήμερα.

Άνοδος του λαϊκιστικού Reform UK

Τα πρώτα σχόλια για τις αλλαγές της κυβέρνησης έγιναν ήδη πριν καλά-καλά γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τον σκιώδη υπουργό Εσωτερικών Κρις Φιλπ, «πρόκειται για μια μικρή αλλαγή που θα κάνει πολύ μικρή διαφορά», όπως δήλωσε στο BBC σήμερα το πρωί, ενώ πρόσθεσε ότι «για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, οποιοσδήποτε διασχίζει παράνομα το Κανάλι της Μάγχης δεν θα έπρεπε να έχει καν την δυνατότητα να φέρει την οικογένειά του εξαρχής».



Η σκληρότερη αντίδραση των κομμάτων στο μεταναστευτικό και η αλλαγή της ατζέντας της Εργατικής κυβέρνησης παρατηρείται μετά τις δηλώσεις του ηγέτη του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ για ομαδικές απελάσεις, όταν και αν αναλάβει την εξουσία. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσκόπηση του YouGoV στις 26 Αυγούστου, μετά τις δηλώσεις Φάρατζ, το Reform UK βρίσκεται 8 μονάδες μπροστά από το κόμμα των Εργατικών, κερδίζοντας έδαφος στην πρόθεση ψήφου.

Αυξάνονται οι διαδηλώσεις έξω από τα ξενοδοχεία αιτούντων άσυλο

Την ίδια ώρα, οι διαδηλώσεις έξω από τα ξενοδοχεία αιτούντων άσυλο έχουν αυξηθεί, παρά τις συλλήψεις από την αστυνομία. Συγκεκριμένα, χθες έγιναν τρεις συλλήψεις διαδηλωτών στην περιοχή Epping του Έσσεξ, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδηλώσεων μετά τις κατηγορίες ότι μετανάστης που διαμένει σε ξενοδοχείο της περιοχής παρενόχλησε σεξουαλικά 14χρονο κορίτσι.



Η υπόθεσή του εκκρεμεί ακόμη στο δικαστήριο, ενώ μόλις την Παρασκευή το δικαστήριο των Εφετών απέρριψε μια προσωρινή διαταγή που θα απαγόρευε στους αιτούντες άσυλο να στεγαστούν στο εν λόγω ξενοδοχείο (Bell Hotel).



Σύμφωνα με τους Times, 13 δήμοι σε όλη την χώρα κινούνται νομικά για το κλείσιμο των ξενοδοχείων φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ενώ η κυβέρνηση φαίνεται να έχει τον ίδιο στόχο, όμως μέχρι το τέλος της θητείας της, δηλαδή το 2029.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.