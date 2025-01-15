Βρετανία: Δύο έφηβοι συνελήφθησαν μετά τη δολοφονία με μαχαίρι ενός 14χρονου αγοριού

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε δύο εφήβους ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για τον φόνο ενός παιδιού 14 ετών, που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέρα μεσημέρι μέσα σε ένα λονδρέζικο λεωφορείο την περασμένη εβδομάδα.

Ο 14χρονος Κέλιαν Μποκάσα μαχαιρώθηκε την 7η Ιανουαρίου στη συνοικία Γούλγουιτς, στο νότιο Λονδίνο. Άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά την άφιξη των ομάδων πρώτων βοηθειών στο σημείο.

Αυτή η επίθεση και η μαρτυρία της μητέρας του θύματος σχετικά με τις σχέσεις του γιου της με συμμορίες του δρόμου, πυροδότησαν τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τη μάστιγα των όπλων με λεπίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επιρροή αυτών των συμμοριών σε ορισμένους νέους.

«Ένα αγόρι 15 ετών και ένα αγόρι 16 ετών συνελήφθησαν σήμερα 15 Ιανουαρίου, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για φόνο και τέθηκαν υπό κράτηση», ανέφερε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

Μια γυναίκα 44 ετών επίσης συνελήφθη, επειδή βαρύνεται με υποψίες ότι «βοήθησε» τον έναν από τους φερόμενους δράστες.

Η επικεφαλής της ομάδας των επιθεωρητών που έχουν αναλάβει την έρευνα Σάρα Λι χαρακτήρισε αυτές τις συλλήψεις «σημαντικό βήμα».

Αναγνωρίζοντας ότι «αυτό το συμβάν επηρέασε βαθιά» τους πολίτες του Γούλγουιτς, η αξιωματικός πρόσθεσε ότι «αυτές οι δύο συλλήψεις (την) καθησυχάζουν για το γεγονός ότι κάνουμε τα πάντα στη μάχη κατά των βίαιων εγκληματιών στο Λονδίνο».

Η συνοικία του Γούλγουιτς είναι γνωστή ως περιοχή την οποία λυμαίνονται εγκληματικές συμμορίες, ορισμένες εκ των οποίων συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν κοντά στο σημείο της επίθεσης την περασμένη Τρίτη και τους οποίους επικαλέστηκαν βρετανικά ΜΜΕ είπαν ότι είδαν δύο νέους να τρέπονται σε φυγή και ο ένας εξ αυτών κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι.

Ο Κέλιαν, τον οποίο είχαν αναλάβει οι κοινωνικές υπηρεσίες κατά το παρελθόν, επρόκειτο κι ο ίδιος να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης για «κατοχή ενός επιθετικού όπλο σε δημόσιο χώρο».

Την παραμονή του θανάτου του, ένας 18χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά από μαχαίρι κοντά σε ένα σχολείο της ίδιας συνοικίας του Γούλγουιτς και τον Σεπτέμβριο ένας έφηβος είχε πέσει νεκρός σε μια ακόμη επίθεση με μαχαίρι.

Δέκα έφηβοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρι στο Λονδίνο το 2024, σε σύγκριση με 18 το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.

