Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον νέο Σύρο υπουργό Εξωτερικών σε θερμό κλίμα

Σε θερμό κλίμα συναντήθηκε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Άσαντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι, παρόντος και του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν. Δεν δόθηκαν πληροφορίες μέχρι στιγμής, αλλά εκτός από τις πολιτικές διαβουλεύσεις στο τραπέζι «έπεσε» και η ετοιμασία της επίσκεψης του Ερντογάν στη Δαμασκό αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Ο Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα όλες τις χώρες «να πάρουν τα χέρια τους» από τη Συρία και δήλωσε πως η Τουρκία έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να συντρίψει όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις στη χώρα αυτή, περιλαμβανομένων της πολιτοφυλακής των Κούρδων και του Ισλαμικού Κράτους.

«Ύμνοι» στην Τουρκία

Την Τρίτη ο Άσαντ Χασάν αλ Σαϊμπάνιι ανακοίνωσε την επίσκεψή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εξής ανάρτηση στα τουρκικά: «Αύριο θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, η οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ τον συριακό λαό επί δεκατέσσερα χρόνια, για να εκπροσωπήσουμε τη νέα Συρία».

Πριν από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο Αλ Σαϊμπάνι ήταν επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ στην πόλη Ιντλίμπ.

Στις 21 Δεκεμβρίου, ο Αλ Σαϊμπάνι πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μεταβαίνοντας στη Σαουδική Αραβία, ενώ ακολούθησαν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

