Το Ισραήλ πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσει την καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, προειδοποίησε η απεσταλμένη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, καθώς αν δεν βελτιωθεί η ροή βοήθειας θα υπάρξουν περικοπές και στην αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

«Τα λόγια του Ισραήλ θα πρέπει να ακολουθούνται από πράξεις στο πεδίο της μάχης», είπε η Linda Thomas-Greenfield. «Αυτή τη στιγμή, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο».

Οι ΗΠΑ έχουν δώσει προθεσμία στον σύμμαχό τους μέχρι τις 12 Νοεμβρίου για να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια με τουλάχιστον 350 φορτηγά που θα εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα. Ωστόσο, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής μόνο το 10% από αυτά περνά στη Γάζα.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Danny Danon, είπε ότι το ζήτημα υπερβαίνει τις ανθρωπιστικές του υποχρεώσεις και κατηγόρησε τη Χαμάς.

Ο κ. Danon απέρριψε, επίσης, τη διεθνή κριτική για την απόφαση του ισραηλινού κοινοβουλίου να απαγορεύσει στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) να εργάζεται στο Ισραήλ.

Οι σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν προειδοποιήσει ότι η Unrwa διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, καθώς είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.