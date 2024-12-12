Βετεράνοι, οι οποίοι υπέστησαν κακοποιητική συμπεριφορά στις ένοπλες δυνάμεις βάσει της «απαγόρευσης της ομοφυλοφιλίας» στο βρετανικό στρατό, θα λάβουν αποζημίωση έως και 85.000 ευρώ έκαστος στο πλαίσιο ενός προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 91 εκατομμυρίων ευρώ που θέσπισε η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ χαρακτήρισε «ηθική κηλίδα για το έθνος μας» τους διωγμούς που υπέστησαν ένστολα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη διάρκεια των ετών ενόψει της αυριανής έναρξης για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κυβερνητικού προγράμματος.

«Η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και να αναγνωρίσει τον πόνο που υπέστησαν τόσοι άνθρωποι. Έχουμε ακούσει τους βετεράνους και θα συνεχίσουμε να πράττουμε επί των προτάσεων της έκθεσης Έθερτον. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους βετεράνους μας καθώς εργαζόμαστε για την ανανέωση του συμβολαίου του έθνους με εκείνους που υπηρέτησαν. Αυτό το έργο ορθώς ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και θα ολοκληρωθεί από την παρούσα», σχολίασε ο Χίλεϊ.

Με βάση το σχέδιο αυτό, το οποίο διήρκεσε μέχρι το 2000, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που ήταν ή θεωρείτο ότι είναι ομοφυλόφιλα ή διεμφυλικά υποβάλλονταν σε σκληρή ανάκριση και αποπέμπονταν.

Κάποιοι εμφάνισαν μακροχρόνιες επιπτώσεις, έμειναν χωρίς πρόσβαση στη στρατιωτική τους σύνταξη, εγκαταλείφθηκαν από συγγενείς και φίλους και έχασαν κάθε προοπτική καριέρας.

Η προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών αποδέχτηκε πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης Έθερτον για την πολιτική εκείνη τον Δεκέμβριο του 2023, που περιελάμβαναν μια πρόταση για αποζημιώσεις συνόλου τουλάχιστον 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Αλλά ακτιβιστές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, περιλαμβανομένης της Βασιλικής Βρετανικής Λεγεώνας, υποστήριξαν ότι το ποσό αυτό είναι «ανεπαρκές και απαράδεκτα μικρό» και ζήτησαν μεγαλύτερη αποζημίωση.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αύξησε το ποσό μετά την «εκτενή διαβούλευση με βετεράνους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας».

Οι βετεράνοι οι οποίοι αποπέμφθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της έμφυλης ταυτότητάς τους θα αποζημιωθούν με 60.000 ευρώ.

Προσωπικό που «επηρεάστηκε αρνητικά» από την απαγόρευση στη διάρκεια της θητείας του μεταξύ του 1967 και του 2000 θα λάβει άλλα 24.000 ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Βετεράνοι που έχασαν τον βαθμό τους ως αποτέλεσμα των διακρίσεων αυτών μπορούν να ζητήσουν την αποκατάστασή του, σύμφωνα με υπουργούς.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Βετεράνων Άλιστερ Καρνς δήλωσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει «επείγοντα μέτρα» για να διαχειριστεί ένα «επαίσχυντο κεφάλαιο στην ιστορία των ενόπλων μας δυνάμεων».

Ωστόσο, ακτιβιστές που ήλπιζαν σε μεγαλύτερη αύξηση του αρχικού ποσού έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για τη συμφωνηθείσα αποζημίωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

