Βατικανό: Aφαιρέθηκε η παλαιστινιακή μαντήλα από την φάτνη, μετά τις αντιδράσεις 

Πριν από λίγες ημέρες, η εικόνα του Πάπα Φραγκίσκου να προσεύχεται μπροστά στη φάτνη που δώρισε η παλαιστινιακή κοινότητα της Βηθλεέμ στο Βατικανό – με το βρέφος Ιησού τυλιγμένο με την κεφίγια, το παραδοσιακό παλαιστινιακό μαντήλι – έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, κυρίως από την ιταλική εβραϊκή κοινότητα.

Τελικά σήμερα, το ξύλινο άγαλμα του νεογέννητου Ιησού και η κεφίγια αφαιρέθηκαν από την επίμαχη φάτνη.

Η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε ότι το μικρό άγαλμα του Ιησού θα επανατοποθετηθεί στην φάτνη την νύχτα της 24ης Δεκεμβρίου -όπως ορίζει η σχετική παράδοση- και ότι «η κεφίγια είχε προστεθεί την τελευταία στιγμή, από τον καλλιτέχνη που επιμελήθηκε τον στολισμό».

Αντιδρώντας, τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας Ιταλίας είχαν υπογραμμίσει ότι «ο Ιησούς συνδέεται με τον εβραϊκό πολιτισμό και παράδοση» και ότι η επιλογή αυτή δεν διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στις θρησκείες και τους πολιτισμούς.

Πηγή: skai.gr

