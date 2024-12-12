Συρία - βίντεο: Ο επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας το σκάει σαν πρόσφυγας, με βάρκα 

Μετά την προέλαση των τζιχαντιστών και την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, εκτός από τον πρόεδρο της χώρας, πολλοί κρατικοί αξιωματούχοι εγκατέλειψαν τη χώρα, προκειμένου να γλιτώσουν από τα αντίποινα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο φαίνεται ο άλλοτε πανίσχυρος Αλί Μαμλούκ - πρώην Διευθυντής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της Συρίας - να δραπετεύει από τη χώρα σαν πρόσφυγας δια θαλάσσης, μπαίνοντας ο ίδιος και η οικογένεια του σε μία μικρή φουσκωτή βάρκα, με λιγοστές βαλίτσες και πλαστικές σακούλες στα χέρια.

The moment Ali Mamlouk Former Director of the National Security Bureau of #Syria escaped inside a boat in the sea pic.twitter.com/nea5h4D9Ql — Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) December 11, 2024

Σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλούνται λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης και τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan, πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος, ανάμεσά τους και ο Μαμλούκ, έχουν καταφύγει παράνομα στον Λίβανο, με τη βοήθεια της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Σύροι αξιωματούχοι πιστεύεται ότι βρίσκονται στη Νταχίγια, το προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο Μαμλούκ καταζητείται από τη λιβανέζικη κυβέρνηση από το 2012 για φερόμενο σχεδιασμό της δολοφονίας πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών και από τη γαλλική κυβέρνηση από το 2018, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας



Πηγή: skai.gr

