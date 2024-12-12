Τουρκία: Οι δυνάμεις που υποστηρίζουμε συνεχίζουν να προελαύνουν στη Βόρεια Συρία

Οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις των ανταρτών (Συριακός Εθνικός Στρατός - SNA) συνεχίζουν την προέλασή τους για την «εκκαθάριση της τρομοκρατίας» στη βόρεια Συρία, δήλωσαν την Πέμπτη πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αναφερόμενες στη μάχη των δυνάμεων εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής στην περιοχή.

«Ο Συριακός Εθνικός Στρατός (SNA) έχει διατηρήσει τον έλεγχο σε όλη τη Μανμπίτζ και έχει εκκαθαρίσει την περιοχή από την τρομοκρατία. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί μέρος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας που o SNA διεξάγει εδώ και χρόνια στο πλαίσιο της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, της διασφάλισης της πολιτικής της ενότητας και του τερματισμού των αποσταθεροποιητικών τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Αυτή η εξέλιξη είναι ευχάριστη για εμάς καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας και εξαλείφει την τρομοκρατική απειλή για τη χώρα μας» σημειώνουν, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Η Τουρκία έχει δηλώσει επανειλημμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «μια τρομοκρατική οργάνωση δεν μπορεί να εξαλειφθεί με τη χρησιμοποίηση άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης», διεμήνυσαν.

«Τονίζουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε στις τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδιαίτερα στην τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG, να κερδίσουν χώρο εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση στη Συρία. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε προληπτικά και καταστροφικά μέτρα» ξεκαθαρίζεται.



Οι πηγές αναφέρονταν στην υποστήριξη των ΗΠΑ στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους. Των SDF ηγείται μια κουρδική πολιτοφυλακή που η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική ομάδα.

Οι τουρκικές πηγές επιτέθηκαν και στο Τελ Αβίβ. «Το Ισραήλ πλέον παραβιάζει τη Συμφωνία Διαχωρισμού Δυνάμεων που υπογράφηκε το 1974, εισερχόμενο στη ζώνη διαχωρισμού μεταξύ Ισραήλ και Συρίας και κατέχοντας συριακό έδαφος».

«Ενώ μια νέα ευκαιρία για ειρήνη και ασφάλεια έχει προκύψει στη Συρία, καταδικάζουμε σθεναρά αυτήν την εισβολή, η οποία αποσταθεροποιεί, αυξάνει την ένταση, προκαλεί ανησυχία στον άμαχο πληθυσμό και επίσης ωφελεί τρομοκρατικές ομάδες. Οι επιθέσεις που θα αποτρέψουν την εδραίωση σταθερότητας στη Συρία δεν θα είναι προς το συμφέρον των περιφερειακών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, και της διεθνούς κοινότητας» τονίζεται.



Την 1η Δεκεμβρίου καταλήφθηκε από τον SNA η πόλη Τελ Ριφάατ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και μέχρι πρότινος ήταν υπό τον έλεγχο των Κούρδων. Μία εβδομάδα μετά οι υποστηριζόμενοι από την Άγκυρα αντάρτες κατέλαβαν και την πόλη Μανμπίτζ, ένα ακόμη προπύργιο των Κούρδων και τώρα, όπως όλα δείχνουν, κατευθύνονται προς το Κομπάνι, το οποίο οι Κούρδοι έσωσαν από το Ισλαμικό Κράτος το 2015.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως για μία νέα τουρκική επιχείρηση κατά των Κούρδων, προκειμένου να διευρύνει τη ζώνη ασφαλείας που οι στρατιώτες του έχουν διαμορφώσει ήδη στη Συρία.

