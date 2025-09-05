Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα από τις θέσεις της αναπληρώτριας πρωθυπουργού και υπουργού Στέγασης, καθώς αποκαλύφθηκε ότι δεν κατέβαλε επαρκή φόρο για ένα διαμέρισμα που αγόρασε στο Χόουβ του ανατολικού Σάσεξ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ίδια είχε παραπέμψει τον εαυτό της στον σύμβουλο δεοντολογίας του πρωθυπουργού, καθώς δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 40.000 λιρών για ακίνητο αξίας 800.000 λιρών.

Η Ρέινερ ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λάβει σωστή νομική καθοδήγηση κατά τη διαδικασία αγοράς και είπε ότι μετάνιωσε «βαθιά» για το «λάθος». Παράλληλα, υπέβαλε την παραίτησή της και από τη θέση της αναπληρώτριας ηγέτιδας του Εργατικού Κόμματος.

Η αποχώρησή της αναμένεται να οδηγήσει σε ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου και, σχεδόν βέβαια, σε εσωκομματικές εκλογές για την ηγετική θέση που κατείχε στους Εργατικούς.

Watch Sky News live: Angela Rayner will leave the government after she admitted to Sky News that she underpaid tax on the purchase of a new home, Sky News understands



Analysis and reaction: https://t.co/eu7AY7kpec https://t.co/gHOw9P4EHl — Sky News (@SkyNews) September 5, 2025

Η επιστολή παραίτησης:

Πηγή: skai.gr

