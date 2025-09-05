NBC: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν την εποπτεία της ζώνης ασφαλείας στην Ουκρανία

Εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση μιας μεγάλης ζώνης ασφαλείας εντός της Ουκρανίας, η οποία έχει σχεδιαστεί ως μέσο προστασίας της χώρας από τη Ρωσία, σύμφωνα με το NBC News που επικαλείται τέσσερα άτομα που έχουν γνώση του σχεδίου το οποίο συζητούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις συμμαχικές χώρες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η ζώνη ασφαλείας (buffer zone) θα είναι μια μεγάλη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή — τα σύνορα της οποίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί — εντός της σημερινής Ουκρανίας, που θα χωρίζει το ρωσικό και το ουκρανικό έδαφος εντός της χώρας. Εν μέρει λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων τους, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν την ηγεσία στην παρακολούθηση της ζώνης ασφαλείας, χρησιμοποιώντας drones και δορυφόρους μαζί με άλλες δυνατότητες πληροφοριών, σε συντονισό με άλλες χώρες που θα παρακολουθούν επίσης τη ζώνη.

Σύμφωνα με τις πηγές του NBC News, η ζώνη θα μπορούσε στη συνέχεια να διασφαλιστεί από στρατεύματα από μία ή περισσότερες χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμη και το Μπαγκλαντές. Δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα εντός της Ουκρανίας, ανέφεραν οι πηγές. Το Politico είχε προηγουμένως δημοσιεύσει ότι υπήρχαν συζητήσεις για μια ζώνη ασφαλείας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να συμφωνήσει με οποιοδήποτε σχέδιο για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, και η συμμετοχή του ΝΑΤΟ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τον ίδιο, οπότε οι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή οτιδήποτε μοιάζει με τη συμμαχία, σύμφωνα με τις πηγές του NBC News.

Αντ' αυτού, ορισμένες από τις εγγυήσεις θα βασίζονταν πιθανώς σε στρατεύματα από χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και σε ένα συνονθύλευμα διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της, οι οποίες θα παρείχαν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς να εμπλέκεται το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ — που αναφέρει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους σημαίνει επίθεση εναντίον όλων — το οποίο αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Μόσχα.

Το οποιοδήποτε σχέδιο μπορεί να τροποποιηθεί έως ότου ο Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς και οι ηγέτες των χωρών που θα εμπλακούν στις εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, σημειώνει το NBC News, έχει αναπτυχθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Αρχικά, η συνάντηση αυτή αναμενόταν να οδηγήσει σε περαιτέρω συνομιλίες, ενδεχομένως σε άμεσες συζητήσεις μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, αλλά από τότε η πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία έχει «παγώσει». Ωστόσο, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν προχωρήσει με τις εργασίες τους για τις πιθανές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες πιθανότατα θα είναι καθοριστικές για την ειρήνη.

Την Πέμπτη, μέλη της Συμμαχίας των Προθύμων, συναντήθηκαν για να επισημοποιήσουν ενδεχομένως ορισμένες πτυχές του σχεδίου. Η συνάντηση διεξήχθη υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες αναμένεται επίσης να ηγηθούν της συνολικής προσπάθειας για την παροχή ασφάλειας στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X μετά τη συνάντηση: «Συζητήσαμε λεπτομερώς την ετοιμότητα κάθε χώρας να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εξετάσαμε στοιχεία των εγγυήσεων ασφάλειας».

Μεταξύ των προκλήσεων που συνεπάγεται το σχέδιο είναι οι αποφάσεις σχετικά με το είδος των ρωσικών εισβολών που θα προκαλούσαν αντίδραση είτε από την Ουκρανία είτε από τις δυνάμεις παρακολούθησης και το είδος της αντίδρασης που θα επιτρεπόταν, ανέφερε μία από τις πηγές. Η ίδια πηγή είπε ότι οι κανόνες εμπλοκής πρέπει ακόμη να καθοριστούν και ότι είναι πιθανό να αμφισβητηθούν σε περίπτωση διαφωνιών μετά τη σύναψη της συμφωνίας και τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας.

Μαζί με τη ζώνη ασφαλείας, θα ήταν επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να στραγγαλίσει την οικονομία της Ουκρανίας. Σε αυτό το σημείο, η Τουρκία θα ήταν υπεύθυνη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής αγαθών και υπηρεσιών στη Μαύρη Θάλασσα, διεξάγοντας θαλάσσια επιτήρηση στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τουρκία συνέβαλε στην εξασφάλιση του θαλάσσιου διαδρόμου που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία.

Στο Πεντάγωνο, οι συνομιλίες διεξάγονται υπό την ηγεσία του στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, προέδρου του Γενικού Επιτελείου, με μια ευρύτερη συζήτηση που επικεντρώνεται επίσης στην αποτροπή, την εκπαίδευση και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Σχετικά με το τελευταίο θέμα, οι ΗΠΑ συζητούν με την Ουκρανία για μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 100 δισ. δολάρια, βάσει της οποίας το Κίεβο θα μπορούσε να αγοράσει αμερικανικά όπλα, ενώ σε αντάλλαγμα οι ΗΠΑ θα αποκτούσαν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα προηγμένα συστήματα που έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Την εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Κέιν ενημέρωσε τον Τραμπ για τέσσερις επιλογές σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και συνέστησε την πιο προοδευτική προσέγγιση, ανέφερε ο εν λόγω αξιωματούχος. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λεβίτ, δεν αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του σχεδίου σε δήλωσή της στο NBC News. «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις», ανέφερε. Η ίδια πρόσθεσε: «Όποιος ισχυρίζεται ανώνυμα ότι γνωρίζει τι θα κάνει (Ο Τραμπ) ή τι δεν θα κάνει, δεν ξέρει τι λέει».

Οι πηγές του NBC News δεν ανέφεραν ότι ο Τραμπ έχει εγκρίνει ή αποκλείσει καμία από τις επιλογές.

Πηγή: skai.gr

