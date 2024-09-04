Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ ξεκινά απόψε μια νέα περιοδεία στη Μέση Ανατολή, που θα τη φέρει στο Ισραήλ και στη Ραμάλα, με στόχο να στηρίξει τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Αυτό θα είναι «το ένατο ταξίδι της υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ και το 11ο γενικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις Οκτωβρίου 2023» ανέφερε η εκπρόσωπός της, η Κατρίν Ντεσάουερ, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Βερολίνο.

Η Μπέρμποκ θα ξεκινήσει αυτήν την περιοδεία από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιορδανία, για συνομιλίες με τους ομολόγους της των δύο χωρών. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραέλ Κατς και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα είναι «τα σχέδια για μια άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, που θα πρέπει να οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και την παράδοση κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας», διευκρίνισε η Ντεσάουερ.

Η Μπέρμποκ θέλει επίσης να μιλήσει και πάλι με συγγενείς ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Στο πρόγραμμά της προβλέπεται να συναντηθεί με Παλαιστίνιους αξιωματούχους στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και με τον επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, τον Μοχάμεντ Μουστάφα, για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί μια κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

