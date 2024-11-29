Γερμανία: Γκλουβάιν και ισλαμιστική τρομοκρατία τα Χριστούγεννα;

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Οι γερμανικές χριστουγεννιάτικες αγορές ανοίγουν αυτές τις μέρες, πολλές πόλεις έχουν ήδη στολιστεί. Κι όμως και τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα είναι ανέφελα, εξαιτίας των δύο πολέμων που μαίνονται και την αύξηση των απειλών για επιθέσεις και χτυπήματα διεθνώς.



Μπορεί η τρομοκρατική απειλή για φέτος τα Χριστούγεννα να χαρακτηρίζεται «γενική», εντούτοις αυτό που απαιτείται στις χριστουγεννιάτικες εξόδους, ειδικά σε γερμανικές χριστουγεννιάτικες αγορές, είναι επαγρύπνηση.



Η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ προειδοποίησε την Πέμπτη για κίνδυνο χτυπημάτων σε χριστουγεννιάτικες αγορές.



Η νέα προειδοποίηση αφορά εμμέσως κυρίως την ισλαμιστική απειλή. Ισλαμιστές τρομοκράτες επιλέγουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές για χτυπήματα εξαιτίας του θρησκευτικού υποβάθρου και των συμβολισμών των Χριστουγέννων, που ταυτίζονται με τον δυτικό τρόπο ζωής και με τον δυτικό πολιτισμό.

Απαγόρευση μαχαιριών

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ασφαλείας, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, σήμερα οι απειλές είναι πολλαπλές. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή για χτυπήματα την περίοδο των γιορτών στη Γερμανία προέρχεται από τον χώρο της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, όπως ανέφερε στο δίκτυο RND εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος.



Μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο επικεφαλής του Συνδικάτου Αστυνομικών Γιόχεν Κόπελε τονίζει ότι οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν με προσοχή την κατάσταση. «Ανταλλάσουμε πληροφορίες με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, θέτουμε καθημερινά ερωτήματα» αναφέρει. Μολονότι δεν υπάρχει ακόμη «συγκεκριμένος κίνδυνος», οι χριστουγεννιάτικες αγορές πρέπει να προστατεύονται και να προσφέρουν ασφάλεια.



Στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών βρίσκεται κυρίως το Ισλαμικό Κράτος και τα παρακλάδια του. Σε όλη τη Γερμανία φέτος θα ισχύουν αυστηροί έλεγχοι για τις χριστουγεννιάτικες αγορές καθώς και απαγόρευση χρήσης μαχαιριών, όπως ακριβώς συνέβη και στο Οκτόμπερφεστ του Μονάχου, παρατηρεί η Βαυαρική Ραδιοφωνία.



Μάλιστα για τους παραβάτες προβλέπονται υπέρογκα πρόστιμα μέχρι 10.000 ευρώ. Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Ζόλινγκεν το περασμένο καλοκαίρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.