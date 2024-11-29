Ουκρανία: Χτυπήσαμε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στο Ροστόφ προκαλώντας πυρκαγιά

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι χτύπησε την αποθήκη πετρελαίου "ATLAS" στη ρωσική περιοχή του Ροστόφ, στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας πυρκαγιά. Βίντεο που διέρρευσαν δείχνουν ισχυρότατες εκρήξεις στην περιοχή του Ροστόφ.

Oι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 88 ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη σε 11 περιφέρειες, σε σύνολο 132 drones διαφόρων τύπων. 44 εξαφανίστηκαν από τα ραντάρ και ένα επέστρεψε στη Ρωσία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα πως κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη που είχαν στόχο κυρίως το Ροστόφ.

«Τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», τα 29 από τα οποία πάνω από τη νότια περιφέρεια του Ροστόφ στην οποία βρίσκεται το γενικό επιτελείο της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.



Στην περιφέρεια του Ροστόφ, σημαντική πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε «μια βιομηχανική εγκατάσταση» στην περιοχή Καμένσκι και περισσότεροι από 100 πυροσβέστες επιχειρούσαν στο σημείο, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Γιούρι Σλιοσουάρ, ο οποίος έκανε λόγο στο Telegram για μια «μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών» που είχε στόχο την περιφέρειά του.

Είχε προηγηθεί μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, που προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε 1 εκατ. νοικοκυριά στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

