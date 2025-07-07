Η Βρετανία θυμάται σήμερα τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο, με 52 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες.

Το πρωί εκείνης της ημέρας, τέσσερις Βρετανοί ισλαμιστές, εμπνευσμένοι από την αλ Κάιντα, πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρεις συρμούς του μετρό και ένα διπλό λεωφορείο σε ώρα αιχμής, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η επίθεση έγινε 20 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της 11η Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους, και χαρακτηρίστηκε η «11η Σεπτεμβρίου» της Ευρώπης.

Σήμερα είναι προγραμματισμένες στο Λονδίνο πολλές εκδηλώσεις μνήμης, μεταξύ των οποίων μια λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου.

Το μήνυμα του βασιλιά Κάρολου

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, ο βασιλιάς Κάρολος κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι «ενάντια σε αυτούς που θα επιδιώξουν να μας διχάσουν» και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ υπογραμμίζει ότι οι Βρετανοί «ήταν ενωμένοι τότε και είναι ενωμένοι τώρα».

Είκοσι χρόνια αργότερα «σκεφτόμαστε με βαθιά θλίψη τους 52 αθώους που σκοτώθηκαν σε αυτές τις παράλογες πράξεις κακού και τον διαρκή πόνο των συγγενών τους», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο βασιλιάς Κάρολος.

«Το πνεύμα ενότητας ήταν αυτό που βοήθησε το Λονδίνο και το έθνος μας να γιατρευτεί», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις κατέδειξαν τη σημασία «να χτίσουμε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι κάθε θρησκείας και καταγωγής μπορούν να ζουν μαζί με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση».

«Αυτοί που προσπάθησαν να μας διχάσουν απέτυχαν. Ήμασταν ενωμένοι τότε και είμαστε ενωμένοι τώρα ενάντια στο μίσος και υπέρ των αξιών που μας καθορίζουν: την ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», επεσήμανε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής «στη γενναιότητα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, στη δύναμη των επιζώντων και στην ενότητα των Λονδρέζων έναντι του τρόμου».

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ υπογράμμισε χθες Κυριακή στη Sunday Mirror ότι ο ισλαμιστικός και ο δεξιός εξτρεμισμός παραμένουν σήμερα «οι μεγαλύτερες απειλές» για τη Βρετανία.

