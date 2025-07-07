Ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο προκειμένου να αποκαταστήσουν τους δεσμούς των δύο χωρών τους, αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο που μπαίνει εμπόδιο στις σχέσεις των δύο ηγετών και αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η άφιξη του Γάλλου προέδρου στις βρετανικές ακτές αυτή την εβδομάδα αποτελεί σημαντικό δείκτη φιλίας μετά από χρόνια έχθρας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες έχουν αναπτύξει θερμές σχέσεις μεταξύ τους από τότε που ο Στάρμερ ανέλαβε τα ηνία στην Ντάουνινγκ Στριτ, με τον πρωθυπουργό να πιέζει για την άμβλυνση των μακροχρόνιων εντάσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, καθώς και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντησή τους αυτή την εβδομάδα υπόσχεται πολλά: στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, μια νέα συμφωνία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών μέσω της Μάγχης και πρόοδο στην πυρηνική συνεργασία.

Αλλά παρά τις προσπάθειες που γίνονται για να στεριώσει αυτή η φιλία οι ρωγμές έχουν αρχίσει να φαίνονται, αναφέρει το Politico. Το Λονδίνο και το Παρίσι έχουν μέχρι στιγμής συνεργαστεί στενά για να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Με την πρόοδο να έχει σταματήσει, Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι αφήνουν τώρα να φανεί προς την άλλη πλευρά μια ενόχληση που υπάρχει για τον τρόπο που έχει επιλέξει η κάθε χώρα να χειριστεί τον ευμετάβλητο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Υπήρξε μια σαφής, τακτική απόφαση από το Νο. 10 να διεξαχθούν δύσκολες συζητήσεις κατ' ιδίαν», δήλωσε ένας Βρετανός πρώην ανώτερος διπλωμάτης, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του. «Αυτό δεν είναι τόσο το στυλ του Μακρόν».

«Σύνοδος κορυφής συμφιλίωσης»

Ο Πίτερ Ρίκετς, πρώην Βρετανός πρέσβης στη Γαλλία, δήλωσε: «Η συνολική εικόνα είναι μια πραγματικά μεγάλη βελτίωση στη σχέση από τις δύσκολες ημέρες των [Συντηρητικών Πρωθυπουργών] Μπόρις Τζόνσον και Λιζ Τρας, όπου [ήταν] σε πολύ κακή κατάσταση».

Παρόλα αυτά, αναγνώρισε την ύπαρξη κάποιων «εντάσεων» μεταξύ Μακρόν και Στάρμερ.

Ο Φρανσουά-Ζοζέφ Σιχάν, πρώην Γάλλος διπλωμάτης και διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Flint Global, συμφώνησε ότι αυτή η εβδομάδα θα πρέπει να θεωρηθεί ως «σύνοδος κορυφής συμφιλίωσης», αλλά αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν παρόλα αυτά «διαφορές σε ορισμένα ζητήματα, στο πώς να αντιμετωπίσουμε τον Τραμπ».

Όπως το έθεσε ένας Γάλλος ακαδημαϊκός που διατηρεί δεσμούς με τον Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι «πολύ πιο επιφυλακτικός» όσον αφορά τις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο.

Ο Μακρόν έχει δείξει μεγαλύτερη προθυμία να υπονομεύσει τον Τραμπ, επισκεπτόμενος τη Γροιλανδία σε ένδειξη αλληλεγγύης και προκαλώντας την οργή του προέδρου των ΗΠΑ υπονοώντας σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ αποχωρούσε νωρίς από τη G7 για να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Δημόσια, ο Στάρμερ και ο Τραμπ ήταν όλο χαμόγελα.

Εμπορικοί πόλεμοι

Ο Μακρόν φαίνεται να είναι δυσαρεστημένος με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Στάρμερ και του Τραμπ για τον μετριασμό των αμερικανικών δασμών σε βρετανικά προϊόντα, την ίδια ώρα που η Γαλλία εξακολουθεί να υπόκειται στις κυρώσεις που επιβάλλονται στην ΕΕ.

«Υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες που πρέπει να διαπραγματευτούμε» σχετικά με τη συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ, σημείωσε ο Σιχάν. «Αναμένω ότι ο Μακρόν θα ασκήσει πίεση στον Στάρμερ να μην αποδεχτεί όλα τα αιτήματα του Τραμπ και να παρουσιάσει ένα ενωμένο ευρωπαϊκό μέτωπο», όταν λήξει το 90ήμερο πάγωμα των αμερικανικών δασμών την Τετάρτη.

Ένα στέλεχος του κόμματος Renew του Μακρόν προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Ισχυρίστηκε ότι οι Βρετανοί είχαν δώσει την εντύπωση ότι «είναι έτοιμοι να πουλήσουν την ψυχή τους για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ», κάτι που είχε οδηγήσει ακόμη και τους Ευρωπαίους να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι «δεν είναι ειλικρινείς στις συνομιλίες μαζί μας [την ΕΕ]».

Μετατόπιση συνασπισμού

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι υπάρχει ένταση μεταξύ των δύο χωρών καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Δύο Γάλλοι αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι υπήρχε έλλειψη κατεύθυνσης για τον «συνασπισμό των προθύμων» και υπονόησαν ότι μέρος του προβλήματος ήταν η σημασία που αποδίδει το Ηνωμένο Βασίλειο στις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί.

Πρόθυμη να αποτρέψει τέτοιες ανησυχίες, η Ντάουνινγκ Στριτ έχει προγραμματίσει τώρα μια συνάντηση του συνασπισμού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μακρόν.

Επίσης, εξακολουθούν να υποβόσκουν ορισμένες εντάσεις για ορισμένα θέματα όπως για τη συμφωνία για την αλιεία που εξασφάλισαν οι Γάλλοι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων «επανεκκίνησης» Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ και τη διαφορά στην προσέγγιση όσον αφορά τις παράνομες διελεύσεις της Μάγχης. Ενώ η υπό πίεση κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πιέζει συνεχώς για αυστηρότερα μέτρα από τη γαλλική πλευρά, η Γαλλία το βλέπει ως ζήτημα που αφορά ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο ανάμεσα σε δύο χώρες.

Αυτές οι εντάσεις είναι πιθανό να παραμείνουν βαθιά κρυμμένες καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Μακρόν. Σύμμαχοι ωστόσο και από τις δύο πλευρές επισημαίνουν ότι οι δύο ηγέτες έχουν μια πραγματικά θερμή σχέση.

