Οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας αρχαίας πόλης στη βόρεια επαρχία Barranca του Περού.

Η πόλη ηλικίας 3.500 ετών, που ονομάζεται Peñico, εκτιμάται ότι χρησίμευε ως βασικός εμπορικός κόμβος που συνέδεε τις κοινότητες της ακτής του Ειρηνικού με εκείνες που ζούσαν στα βουνά των Άνδεων και στη λεκάνη του Αμαζονίου.

Βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα, περίπου 600 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και ιδρύθηκε μεταξύ 1.800 και 1.500 π.Χ. - περίπου την ίδια εποχή που οι πρώτοι πολιτισμοί άκμαζαν στη Μέση Ανατολή και την Ασία, σημειώνει το BBC.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανακάλυψη ρίχνει φως στο τι απέγινε ο αρχαιότερος πολιτισμός της Αμερικής, ο Καράλ.

Πλάνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κυκλοφόρησαν οι ερευνητές, δείχνουν μια κυκλική δομή σε μια ταράτσα στην πλαγιά ενός λόφου στο κέντρο της πόλης, που περιβάλλεται από τα απομεινάρια πέτρινων και λασπωμένων κτιρίων.

Οκτώ χρόνια έρευνας στην περιοχή έφεραν στο φως 18 δομές, συμπεριλαμβανομένων ναών και οικιστικών συγκροτημάτων.

Στα κτίρια του χώρου, οι ερευνητές ανακάλυψαν τελετουργικά αντικείμενα, πήλινα γλυπτά ανθρώπινων και ζωικών μορφών και περιδέραια από χάντρες και όστρακα.

Η σύνδεση με τον αρχαιότερο πολιτισμό της Αμερικής

Το Peñico βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ιδρύθηκε ο Caral, που αναγνωρίζεται ως ο αρχαιότερος γνωστός πολιτισμός στην αμερικανική ήπειρο, πριν από 5.000 χρόνια, περίπου το 3.000 π.Χ., στην κοιλάδα Supe του Περού.

Το Καράλ διαθέτει 32 μνημεία, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πυραμίδων, εξελιγμένης αρδευτικής γεωργίας και αστικών οικισμών.

Η Δρ Ρουθ Σέιντι, η αρχαιολόγος που ηγήθηκε της πρόσφατης έρευνας στο Πένικο και της ανασκαφής του Καράλ τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι η ανακάλυψη είναι σημαντική για την κατανόηση του τι απέγινε ο πολιτισμός του Καράλ μετά τον αφανισμό του από την κλιματική αλλαγή.

Η κοινότητα Peñico «βρισκόταν σε μια στρατηγική θέση για το εμπόριο, για ανταλλαγές με κοινωνίες από την ακτή, τα υψίπεδα και τη ζούγκλα», δήλωσε η Σέιντι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των ευρημάτων την Πέμπτη, ο αρχαιολόγος Marco Machacuay, ερευνητής του Υπουργείου Πολιτισμού, δήλωσε ότι η σημασία του Peñico έγκειται στο ότι αποτελεί συνέχεια της κοινωνίας Caral.

Το Περού φιλοξενεί πολλές από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις της αμερικανικής ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της ακρόπολης των Ίνκας, Μάτσου Πίτσου, στις Άνδεις και των μυστηριωδών γραμμών Νάζκα που είναι χαραγμένες στην έρημο κατά μήκος της κεντρικής ακτής.

Πηγή: skai.gr

