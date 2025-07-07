Η 50χρονη Έριν Πάτερσον από την Αυστραλία κρίθηκε ένοχη για την δολοφονία τριών συγγενών της και την απόπειρα δολοφονίας ενός ακόμη, με δηλητηριώδη μανιτάρια τα οποία σέρβιρε σε γεύμα.

Η μητέρα δύο παιδιών, καταδικάστηκε για τη δολοφονία της πεθεράς της Γκέιλ Πάτερσον, του πεθερού της Ντόναλντ Πάτερσον και της αδελφής της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκισνον, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας του Ιαν Γουίλκινσον, συζύγου της Χέδερ.

Και οι τέσσερις είχαν επισκεφτεί την Έριν στο σπίτι της στο Λεόνγκαθα, 135 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης περίπου πριν από 2 χρόνια και εκείνη τους πρόσφερε γεύμα με κρέας συνοδευόμενο από μανιτάτια, που όπως αποδείχτηκε ήταν του είδους Amanita phalloides, τα οποία είναι δηλητηριώδη.

Σήμερα, κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, όπως ανακοινώθηκε στο δικαστήριο του Μόργουελ, όπου διεξήχθη η δίκη.

Καθώς ανακοινώνονταν η ετυμηγορία, η κατηγορούμενη δεν έριξε ούτε ένα βλέμμα στους ενόρκους και ήταν ήρεμη, ενώ κανένα μέλος της οικογένειας δεν παρευρέθηκε στη δίκη της, αναφέρει η Guardian.

Η ίδια είχε δηλώσει πως αθώα, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοι ήταν «ατύχημα», ενώ σε μεταγενέστερη ημερομηνία αναμένεται να ανακοινωθεί και η ποινή της.

Πηγή: skai.gr

