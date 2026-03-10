Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι πιθανότατα θα ταξιδέψει στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα για να συντονίσει τα πολεμικά σχέδια του Ιράν.

«Ας δούμε αν οι Ιρανοί θέλουν να συζητήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Τραμπ: Είναι πιθανό να συνομιλήσω με την Τεχεράνη

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, Δευτέρα, στο Fox News ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι εξαρτάται από τους όρους, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει ακούσει πως η Τεχεράνη θέλει πολύ να συνομιλήσει, ανέφερε το Fox News.

Ο Ρεπουμπλικανός επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη».

Τόνισε εξάλλου ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν είναι «πέρα από τις προσδοκίες», επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Τραμπ σημείωσε ότι εξεπλάγη που το Ιράν πλήττει χώρες του Κόλπου με πυραύλους και drones.

Λαριτζανί: Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς!

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα «δεν φοβάται» τις «κενές απειλές» του Τραμπ, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «σκληρότερα» το Ιράν, εάν η Τεχεράνη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Το Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σας. Πιο ισχυροί από εσάς προσπάθησαν να εξαλείψουν το ιρανικό έθνος και δεν τα κατάφεραν. Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς!», έγραψε ο Λαριτζανί στο Χ.

