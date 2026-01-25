Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από κεραυνό κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε μια διαδήλωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στην Μπραζίλια, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα στη περιφέρεια της πόλης.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 άτομα και από αυτά 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.

«Οκτώ από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισαν οι αρχές.

