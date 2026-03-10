Στις 11 Μαρτίου 2026, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, θα φιλοξενήσει στις Βρυξέλλες την 22η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας. Η ετήσια αυτή τελετή τιμά τα θύματα και τους επιζώντες τρομοκρατικών επιθέσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πληγέντες και της πληγείσες.

Ο Επίτροπος Μπρούνερ και ο Πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ θα κάνουν εναρκτήριες δηλώσεις. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μαρτυρίες θυμάτων και επιζώντων από ορισμένες μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως εκείνες στις Βρυξέλλες και τη Νίκαια το 2016, η επίθεση στην έδρα του ΟΗΕ στη Βαγδάτη το 2003, και οι επιθέσεις της ενδεκάτης Σεπτεμβρίου του 2001. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα ακολουθήσουν οι καταληκτικές δηλώσεις του Επιτρόπου Μπρούνερ και του πρωθυπουργού Ντε Βέβερ. Όπως κάθε χρόνο, μια τελετή με ένα δέντρο ελιάς θα είναι η ευκαιρία να δοθεί ένα μήνυμα ελπίδας. Φέτος, υπάρχει επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής για όσους και όσες θέλουν να εκφράσουν την υποστήριξή τους.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Βίρκουνεν δήλωσε σχετικά: «Σήμερα θυμόμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας και τις ζωές που άλλαξαν για πάντα. Η μνήμη τους μας καλεί να μείνουμε ενωμένοι και αταλάντευτοι στην υπεράσπιση των ανοικτών κοινωνιών μας απέναντι σε όσους επιδιώκουν να τις υπονομεύσουν. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των θυμάτων και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ένωση.»

Ο Επίτροπος Μπρούνερ δήλωσε σχετικά: «Στεκόμαστε ενωμένοι, στη μνήμη όσων η ζωή χάθηκε και όσων η ζωή άλλαξε για πάντα από την τρομοκρατία. Οι ιστορίες τους είναι μια ιερή υπενθύμιση που μας θυμίζει ποιο είναι το διακύβευμα. Ευθύνη μας δεν είναι μόνο να τιμήσουμε τη μνήμη τους, αλλά και να εγγυηθούμε ότι τα θύματα θα παραμείνουν στον πυρήνα των πολιτικών μας. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να ενεργεί με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους επιδιώκουν να μας διχάσουν μέσω της βίας και του μίσους.»

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας, η οποία καθιερώθηκε μετά τις επιθέσεις στη Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2004, γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Συμβολίζει τη διαρκή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίζει τα θύματα της τρομοκρατίας, να προασπίζεται τα δικαιώματά τους και την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη, και να τα εντάσσει στη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας.

Αθηνά Παπακώστα

