Εντυπωσιακό βίντεο από την αναχώρηση του HMS Dragon για την Κύπρο

Το βρετανικό HMS Dragon ξεκίνησε το ταξίδι του από το λιμάνι του Πόρτσμουθ προς την Κύπρο, με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω την άμυνα της χώρας

HMS Dragon

Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon ξεκίνησε το ταξίδι του από το λιμάνι του Πόρτσμουθ προς την Κύπρο, με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω την άμυνα και την ασφάλεια των βρετανικών βάσεων που βρίσκονται στη χώρα.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν ολόκληρη την αναχώρηση του επιβλητικού σκάφους, η οποία φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.

