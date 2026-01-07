Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου επέστρεψε στη φυλακή την Τετάρτη, αφού υποβλήθηκε σε μια σειρά νοσοκομειακών εξετάσεων για χτύπημα στο κεφάλι, μετά από πτώση, ανέφερε η σύζυγός του Μισέλ Μπολσονάρου σε μια ανάρτηση στο Instagram.

Οι εξετάσεις σε νοσοκομείο της Μπραζίλια, οι οποίες περιελάμβαναν αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία, εντόπισαν ήπια τραυματική εγκεφαλική βλάβη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γιατρός του, Μπραζίλ Καϊάντο. Ο Καϊάντο πρόσθεσε ότι το εύρημα δεν είναι ανησυχητικό και δεν εντοπίστηκε ενδοκρανιακή βλάβη.

Οι γιατροί υποψιάζονται ότι ο Μπολσονάρο, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον αριστερό νυν πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πιθανόν να νιώθει ζάλη και ανισορροπία που συνδέονται με το φάρμακο που λαμβάνει για την αντιμετώπιση του λόξυγγα, δήλωσε ο Καιάδο.

Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντρ ντε Μοράες, επέτρεψε στον Μπολσονάρου να βγει από τη φυλακή για τις εξετάσεις, μετά το χτύπημα στο κεφάλι την Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη.

Ο Μοράες είχε αρχικά απορρίψει προηγούμενο αίτημα προς τον Μπολσονάρου να φύγει από τη φυλακή την Τρίτη , υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο.

Ο Μπολσονάρου υποβλήθηκε σε μια σειρά ιατρικών επεμβάσεων τον Δεκέμβριο για την αντιμετώπιση μιας κήλης και ενός λόξυγκα. Ο πρώην πρόεδρος μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκδήλωσης του 2018 και έχει ιστορικό νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων που σχετίζονται με την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

