Δανία και Γροιλανδία ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία ενόψει συνάντησης με τις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας αυξάνουν την παρουσία τους και συνεχίζουν τις στρατιωτικές ασκήσεις στο νησί, σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από σήμερα θα υπάρξει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία εντός και γύρω από τη Γροιλανδία, επίσης σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους του NATO.

Όπως διευκρινίζεται, στόχος είναι η εκπαίδευση στην επιχειρησιακή ικανότητα υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και η ενίσχυση του αποτυπώματος της Συμμαχίας στην Αρκτική, προς όφελος τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της διατλαντικής ασφάλειας.



Πηγή: skai.gr

