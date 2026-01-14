Δεκάδες Ιρανοί διέσχισαν τα σύνορα με την Τουρκία την Τετάρτη, καθώς οι αρχές στο Ιράν καταστέλλουν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Τρίτη τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, λέγοντας ότι η βοήθεια είναι καθ' οδόν. Μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Oικογένειες από το Ιράν έφτασαν στην ανατολική επαρχία Βαν της Τουρκίας μέσω του συνοριακού σταθμού Καπικόι, κρατώντας μαζί τους αποσκευές και άλλα υπάρχοντα, καθώς περνούσαν από τον συνοριακό σταθμό και επιβιβάζονταν σε οχήματα που κατευθύνονταν σε κοντινές πόλεις.

A young Iranian man who just crossed the border from Iran into Turkey records a message for the world



He says that people outside of Iran have no idea just how many protesters have been murdered by the Islamic regime



He says that they’re shooting at people’s chests all the time pic.twitter.com/ipcHo5jOFr — Visegrád 24 (@visegrad24) January 14, 2026

Όσοι κλήθηκαν να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης αρνήθηκαν, εκφράζοντας φόβο για αντίποινα όταν επιστρέψουν στο Ιράν.

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι υπήρξε αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που περνούν από το Ιράν στην Τουρκία, αφού αρκετές χώρες συμβούλευσαν τους πολίτες τους να φύγουν.

Ωστόσο, ένας Τούρκος αξιωματούχος ασφαλείας στα σύνορα, δήλωσε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή, καθώς δεν υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των αφίξεων και ότι οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά.

Οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν αμέσως και τους συμβούλευσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης οδικώς προς την Τουρκία ή την Αρμενία.

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα απαντήσει σε αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές της να παρέμβει στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τόνισε την ανάγκη συνομιλιών για την επίλυση των τρεχουσών περιφερειακών εντάσεων σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί την Τετάρτη, ανέφερε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

