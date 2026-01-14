Το Καζακστάν κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες να συνδράμουν για να διασφαλιστεί η μεταφορά πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις με drones που στόχευσαν τερματικό σταθμό στις ακτές της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 1% του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Χθες, Τρίτη, άγνωστης ταυτότητας drones έπληξαν τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ των οποίων ένα ναυλωμένο από τον αμερικανικό κολοσσό Chevron, ενώ κινούνταν προς τον τερματικό σταθμό για να φορτώσουν πετρέλαιο από το Καζακστάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι συνολικά τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν κατά τη διαδρομή τους προς τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα. Υπενθύμισε μάλιστα ότι στις 2 Νοεμβρίου εννέα drones είχαν ήδη επιτεθεί σε εξαγωγικό εξοπλισμό του CPC, προκαλώντας προσωρινή διακοπή των πετρελαϊκών εξαγωγών.

«Η συχνότητα τέτοιων περιστατικών υπογραμμίζει τον αυξανόμενο κίνδυνο για τη λειτουργία της διεθνούς ενεργειακής υποδομής», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι «καλούμε τους εταίρους μας να συνεργαστούν στενά και να αναπτύξουν κοινά μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το δεξαμενόπλοιο Matilda, με σημαία Μάλτας, δέχθηκε επίθεση από δύο ουκρανικά επιθετικά drones σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πόλη Άναπα, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Οι μέτοχοι του αγωγού μήκους 1.500 χιλιομέτρων του CPC περιλαμβάνουν την κρατική εταιρεία του Καζακστάν KazMunayGas, τη ρωσική Lukoil και μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως οι Chevron και Exxon Mobil. Οι ρωσικοί τερματικοί σταθμοί της Μαύρης Θάλασσας διαχειρίζονται τουλάχιστον το 2% του παγκόσμιου αργού, ενώ μόνο ο CPC καλύπτει περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν.

